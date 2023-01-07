越南努力为联合国的共同使命做出贡献

上述成绩就是各机构和单位共同努力的成果，其中值得一提的是在南苏丹的越南二级野战医院部队的建设工作，特别是越南军医学院所做出的重要贡献。



二号二级野战医院已出色地完成任务，并返回国内。四号二级野战医院自2022年5月正式投入运行以来，积极为南苏丹的患者进行医疗诊治，并留下深刻的印象，为向国际友人传播越南国家和人民热爱和平的形象作出了贡献。



越南四号二级野战医院共有63名成员，负责轮换此前派遣到南苏丹的三号二级野战医院。尽管新冠疫情形势复杂，但医院全体职工全力投入军医专业、军事、外语、运营前训练等各项训练工作，同时做好各方面的准备，以备不时之需。



越南军医学院院长阮春坚少将分享二号和四号二级野战医院准备和部署过程中的经验时表示，该院已与越南维和局保持密切配合，做好经验总结和汇报工作，及时解决困难和阻碍问题，做好宣传工作，确保有效完成在联合国特派团二级野战医院准备和部署工作。



由于做好了人员配备方面的工作，越南二级野战医院均得到了联合国和特派团领导的高度评价。经过5年积极参加联合国维和行动，在南苏丹部署二级野战医院，军医学院所取得的成就进一步肯定了党和国家的正确主张，这不仅要与各国建立信任，增进了解和促进合作，还将越南的和平信息传递给国际友人。（完）