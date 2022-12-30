越南动工兴建各地土特产贸易中心

30日上午，安江省朱笃市朱笃四山有限责任公司举行了越南各地土特产（旅游-农业）贸易中心动工仪式。该项目投入使用后将助力安江省打造更多的旅游产品，促进安江省旅游业的发展。

据悉，越南各地土特产贸易中心占地面积2万平米，项目投资资金总额超660亿越盾，其中建设费用超过544亿越盾。中心建有越南各地土特产区、各省市“一乡一品”产品区、夜间步行街、街头货摊区、旅游服务产品店铺区，越南、柬埔寨和泰国美食区等。

朱笃市市委书记、人民委员会主席林光诗在动工仪式上发表讲话时强调，朱笃是安江省旅游中心，服务贸易占该市经济结构的80%。2022年，该市接待游客人数410万人次，旅游收入超过3万亿越盾。然而，该市过夜游客较少。

林光诗同时强调，朱笃市旅游发展潜力巨大。该中心兴建投运将有助于 促进朱笃旅游业的发展，增添具有吸引力的旅游产品，从而提升过夜游客的人数。

安江省人民委员会副主席陈英书表示，农业和旅游是该市经济发展的两大支柱。2022年，安江省接待游客人数730万人次，其中一半游客赴朱笃参观旅游。目前，朱笃宗教旅游强劲发展。因此，越南各地土特产兴建并投入运营将助旅游业的发展。（完）