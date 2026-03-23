越南加紧部署市场平抑措施

投入成本压力正蔓延至整个供应链，使零售市场陷入前所未有的“紧绷”状态。越南众多供应商同时提出涨价要求，各大超市系统则“苦苦支撑”以维持价格稳定。管理部门已加紧部署各项市场平抑措施。

稳价空间收窄

在越南工贸部近期召开的一次会议上，多家大型零售企业表示，涨价压力客观存在。一家拥有全国数千个销售点的零售系统代表称，约70%至80%的供应商已发出调价通知。这是近年来从未有过的程度。



主要原因来自投入成本大幅上涨，特别是汽油、生产原材料和物流成本。全球供应链的波动，叠加地缘政治紧张局势，共同推高了运输、原材料和生产成本。



在此背景下，零售商正进行艰难谈判以限制投入品涨价幅度。然而，随着部分供应商甚至在等待调价期间暂停交货，稳价空间日益收窄。若此趋势持续，未来一段时间多类商品零售价可能上涨5%至20%。



“涨价潮”不仅波及现代零售体系，也已迅速蔓延至对投入成本影响最敏感的民生市场。在河内和胡志明市的调查显示，许多食品、餐饮服务、蔬菜和一些生活必需品价格均随运输成本呈上涨趋势。



具体而言，在河内，贡渭、义新、玉瑞等多个市场，价格开始出现上涨迹象，尤其是生鲜食品类。一些商贩表示，猪肉价格较此前每公斤上涨约3万越盾，主要是由于运输成本和投入成本随汽油价格上升所致。



在蔬菜类，涨幅虽不剧烈，但范围广泛。多种常见蔬菜近日每公斤上涨3000至5000越盾。在龙编等批发市场，商贩称进货价格上涨，因此不得不调整零售价以覆盖成本。与此同时，在市区一些市场，水果和生鲜食品每公斤根据不同种类上涨5000至10000越盾。



不仅是生鲜食品，河内的大众餐饮服务价格也开始调整。多家餐馆、咖啡店每份餐或每杯饮料涨价3000至1万越盾，以弥补原材料和运输成本。

消费者在胡志明市GO!大卖场挑选水果。图自越通社

平抑必需品价格，维持市场购买力

面对日益增加的压力，越南工贸部及各地正加紧部署多项措施以稳定市场。管理部门强调，当前最大风险不仅是价格上涨，更是全球不稳定背景下供应链中断的风险。



重点措施包括密切跟踪供需变化，支持企业对接物流和电商平台以优化成本，同时维持市场平抑计划以延长稳价时间。



地方层面，胡志明市工贸局副局长阮原方表示，将继续维持市场平抑计划，支持企业开展贸促活动和分担成本，从而延长国内价格水平稳定时间。



作为南部领先的洁净禽蛋加工供应企业之一，永成达食品股份公司承诺平抑禽蛋售价，尽管近期投入成本大幅增加，同时实施多项优惠计划。



企业方面，多家大型零售系统正主动部署“锁价”计划、大规模促销活动，并加强开发国内货源以减轻成本压力。



其中值得一提的是，西贡合作社（Saigon Co.op）已与供应商沟通，以维持必需品合理价格。在稳定供应的同时，从现在起至3月25日，西贡合作社旗下各超市系统同步推出优惠活动，约1000种日常饮食和生活用品最高优惠50%。



类似地，MM Mega Market正部署约300种必需品的“锁价”计划至3月底，以最大限度减少投入成本上涨对消费者的影响。



与此同时，GO!大卖场从3月12日至25日推出“与GO!健康生活 绿色交易”促销活动，为多类必需品提供优惠；其中，蔬菜、生鲜鱼肉降价30%；牛奶、酸奶等营养品和营养食品降价27%；多款预制菜品降价23%；多款常用消费品享受“买2付1”或“买6送3”等优惠。（完）



