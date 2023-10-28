越南加强海洋空间管理和可持续开发利用

越南是海洋国家，海上风电产业发展潜力巨大。据预测，越南海上风电潜力规模可达16.5万兆瓦。发展可再生能源是越南党、政府和国会的重大政策，其中海上风电被认为是能源转换、保障国家能源安全的突破性解决方案。这与《越南国家海洋空间规划》特别是确定海上风电潜力海域密切相关。

充分挖掘海洋空间

越南国会科技环境委员会副主任谢廷诗表示，需要认真研究并做好海上风电开发规划项目。目前，这项工作仅限于根据各省地理位置来确定具有风电开发潜力的海域。

据《到2030年和远景展望至2045年越南海洋经济可持续发展战略》，到2030年，越南将大力推动海洋经济取得跨越式发展，优先顺序为：海洋旅游和服务业； 海洋经济；石油、天然气和其他海洋矿产资源开发；水产养殖和海鲜捕捞；沿海经济；可再生能源和海洋新兴产业等。

对于海上风能发展潜力，据初步调查结果显示，越南海域具备发展海上风电场的条件。海洋经济可持续发展趋势与海洋生物多样性和重要海洋生态系统保护工作息息相关。因此，《海洋空间规划》必须为海上风能营造良好的发展空间。

全球越南科学家专家协会（AVSE Global）成员丁文元表示，海洋空间规划除了需要与可再生能源及其他海洋经济产业相结合外，还需要海事、油气、国防、渔民等相关各方的参与。

联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）表示，加快海洋空间规划对于挖掘越南海上风电发展潜力至关重要，这有助于推动落实可持续发展和气候变化目标。海洋空间规划被看作是一个连续的过程，海洋空间规划制定和颁布工作及确定海上风电开发区域工作需要确保公开、透明，征求社会各界的意见。

靠海繁荣富强

近日，《2021~2030年阶段和远期展望到2045年越南国家海洋空间规划》获批。

越南自然资源与环境部海洋岛屿局局长阮德全表示，《国家海洋空间规划》要将党和国家的主张政策具体化，合乎其他相关规划，为经济、社会、文化发展，保障国防安全注入动力；符合自然条件和各部门和沿海地方的需求；确保可持续发展；充分发挥各行各业的潜在地位和竞争优势；优先发展六个海洋经济产业、促进海洋环境资源研究尤其是海底矿产研究。

该规划旨在维持生态系统和各海域的功能、结构和承载能力；确保海洋生态系统和环境能够为人类生活和海洋经济发展提供必要的产品和服务；可持续开发和利用海洋岛屿资源，增强有关各方对海洋空间的管理、开发利用的责任。

规划还动员各种资源特别是预算外资金投入海洋经济，发展海洋人力资源，争取国内外资源，促进一体化进程，提升国际合作效率，确保在未来仍能最有效地管理自然资源。

根据该规划，到2050年，越南所有海域都得到有效管理和可持续开发利用，满足社会经济发展要求，保障国防安全，应对传统、非传统安全威胁，确保环境保护、海洋保护工作，使越南能够依靠海洋，成为繁荣富强的国家。（完）