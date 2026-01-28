越南加强在口岸地区的尼帕病毒疫情防控工作

越南卫生部疾病防控局已向全国31个省、市卫生厅（局），5个国际卫生检疫中心以及各地26个疾病控制中心（CDC）下发紧急文件，要求加强尼帕病毒疫情的监测与防控工作。



据传染病监测系统数据显示，自2025年12月27日至2026年1月27日，印度西孟加拉邦一家医疗机构报告5例尼帕病毒感染疑似病例，其中2例经实验室检测确诊。



为主动防范疫情输入并防止在社区传播，疾病防控局要求各地在口岸、医疗机构及社区层面同步加强疫情防控工作；持续关注全球疫情动态；对入境人员实施严格健康监测，做到早发现、早处置。

各医疗机构被要求为医务人员及与疑似或确诊病例有密切接触者严格落实个人防护措施，同时进一步加强疫情感染防控工作。



疾病防控局同时要求有关单位制定口岸尼帕病毒疫情防控方案，组织开展医务人员培训，并加大宣传力度以避免引发公众恐慌，并让民众主动落实防病措施。



对于各地卫生防疫研究所和巴斯德研究所，卫生部要求加强对地方在疫情监测、样本采集、保存、运输和检测等工作中专业技术支持，旨在随时应对疑似或确诊病例的出现。



据越南卫生部的消息，尼帕病毒病属甲类传染病。该病毒主要由动物传播给人类（目前在印度主要通过果蝠传播），也可通过受污染的食品和环境接触传播，并可在人际间通过直接接触患者分泌物而传播。潜伏期一般为4至14天，感染者可能出现头痛、肌肉疼痛、呕吐、咽痛等症状，严重者可发展为急性脑炎。

