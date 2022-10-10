越南加强国际合作减少海洋废弃物排放

10月10日，越南自然资源与环境部海洋与岛屿总局以线上线下相结合方式举行东亚海洋协调机构（COBSEA）海洋废弃物工作组第二次会议。

该会议是由自然资源与环境部与COBSEA 成员国（柬埔寨、中国、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和

越南

9个成员国）主持的第25届东亚海域协调机构政府间会议第二部分的活动之一。

海洋与岛屿总局越南海洋与岛屿研究所所长阮黎俊在会上发表讲话时表示，据统计，大约70%到80%的海洋废弃物来自人类在陆地上的活动，其中80%的

海洋废弃物

是塑料垃圾。仅东盟十个成员国中的六个，一年就产生了超过 3100 万吨的塑料垃圾。

认识到紧急解决这一问题的重要性，越南政府通过颁布《到2030年海洋塑料废弃物管理国家行动计划》来制定减少海上塑料垃圾的目标，其中力争到 2025年和 2030 年分别减少塑料垃圾的 50% 和 75%；颁布涉及实施《2020年环境保护法》有关管理、再利用、回收、处理和发展循环塑料经济模式的条款的第08/2022/ NĐ-TTg号议定。

在会议上，与会代表更新与会国家海洋废弃物国家行动计划；更新COBSEA 正在进行的举措和实施方向；讨论建立塑料污染国际工具政府间谈判委员会；报告实施《2021-2022年海洋废弃物区域行动计划》工作计划的进展情况和2023-2024年期间工作计划草案等内容。（完）