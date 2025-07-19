越南加强与联合国合作 不断提升在维也纳多边舞台上的影响力

越通社驻欧洲记者报道，UNCITRAL第58届会议汇聚了来自近80个国家和多个政府间、非政府组织的代表。与会代表围绕碳市场、可转让运输单证、新技术在解决贸易争端中的应用等国际贸易法律议题展开深入讨论，并审议了秘书处和各工作组的报告。

为深化越南与联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）的合作，7月17日，越南外交部副部长黎英俊与UNCITRAL秘书长安娜·茹班-布雷特共同签署了《越南外交部与联合国国际贸易法委员会2025-2031年合作谅解备忘录》。根据备忘录，双方将重点开展构建绿色经济和数字经济法律框架；提升越南法律专家专业能力；完善越南国际贸易活动法律体系等领域合作。

在会议期间，越南代表团还与UNCITRAL秘书处于7月15日联合主办关于“碳市场”议题的专题边会，建议将该议题纳入委员会未来的议程。

越南常驻联合国及国际组织代表团团长、驻维也纳大使武黎太黄在会上表示，碳市场在全球绿色转型中具有重要意义，越南正加快构建相关法律基础，计划于2029年实现碳市场的合法化。他同时呼吁UNCITRAL继续推动相关法律规则的研究与协调，为全球碳交易活动提供统一的法律支撑。

在与联合国工业发展组织（UNIDO）副总干事邹刺勇的会见中，黎英俊提议UNIDO继续为越南提供政策咨询与能力建设支持，助力越南发展绿色和现代工业，进一步扩大对越南籍人员的招募规模，并推动现有合作项目的有效落地。他还指出，越南将与各相关部委协调推进“越南—UNIDO国家合作计划”，并筹备庆祝越南加入UNIDO 40周年系列活动。邹刺勇承诺UNIDO将进一步加大对越南的支持与合作力度，助力越南实现工业现代化目标。

黎英俊与UNODC政策分析与公共事务司司长Candice Welsch正式签署《东道国协议》（HCA）。图自越通社

在与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）会谈中，黎英俊与UNODC政策分析与公共事务司司长Candice Welsch正式签署《东道国协议》（HCA），为越南承办2025年10月《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式奠定法律基础。

黎英俊表示，越南已通过外交渠道及驻外使馆向世界各国发出邀请，目前已收到积极响应，多国确认将派高级别代表团出席仪式。Candice Welsch承诺， UNODC将尽快派出前期考察团赴越，协助筹备工作，全力支持越南办好此次多边外交活动，使其成为联合国成立80周年纪念的重要组成部分。

据介绍，UNCITRAL是联合国大会法制委员会下属专门机构，成立于1966年，旨在推动国际贸易法律的统一与协调，消除贸易障碍。目前UNCITRAL拥有70个成员国。越南已连续第二次成功当选该委员会成员，任期为2025—2031年。

《联合国打击网络犯罪公约》于2024年12月24日经联合国大会正式通过，这是全球首个针对网络安全和数字治理的多边国际法律文书。根据安排，公约签署仪式将于2025年在越南举行。按国际惯例，该公约有望以举办地命名为《河内公约》。这不仅体现了国际社会对越南在公约起草和推动过程中所发挥的积极、负责任作用的认可，也彰显了越南在全球治理中日益提升的重要地位。（完）