越南加强与法国马赛地方间合作



在落实越法全面战略伙伴关系框架下，3月19日至22日，越南驻法国大使郑德海对马赛市和罗讷河口省进行了工作访问，旨在加强越南与普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区（Provence-Alpes-Côte d’Azur）在政府、经济、议会、媒体和民间等重点领域的对接，同时推动将高层合作共识转化为具体、务实的合作项目。

越通社驻法国记者报道，在与罗讷河口省省长雅克·维特科夫斯基（Jacques Witkowski）、省议会代表及马赛11-12区区长的工作会谈中，郑德海大使强调，需要将“越法全面战略伙伴关系”框架转化为具体的合作项目，并符合各自发展需求。

会上，双方就海洋经济、物流、港口管理、战略基础设施及城市交通等优先合作领域交换了意见，同时强调高科技领域的合作潜力，法方重点介绍了其在核技术方面的优势。

罗讷河口省省长雅克·维特科夫斯基在接受越通社驻法国记者采访时表示，该省聚居着众多旅法越南人社群，占旅法越南人总数的近一半。他重申，地方政府注重关照越南人社群的生活，并保持双方深厚的历史联系。他强调了双边贸易合作潜力，特别是通过与越南有重大贸易往来的达飞海运集团。此外，他还重申了人文交流、文化、教育和科学合作的平台作用，认为这是巩固长期关系的关键。

在与当地政府会谈时，郑德海大使还建议加强地方研究机构、企业和创新集群与越南科技生态系统的对接，特别是在人工智能、半导体技术、能源和数字技术等领域。非集中化合作继续得到强调，方向是推动马赛与越南一些地方（特别是海防市）建立友好城市关系。他同时表示希望得到当地政府的支持，以便接触和挖掘位于艾克斯-普罗旺斯的海外国家档案中心的资料。

郑德海在与艾克斯-马赛-普罗旺斯工商会交流时建议研究按务实、分步走的思路建立海防与马赛之间的“港口—港口”合作框架；同时强调两国航空公司需要尽早研究开通马赛与越南大城市之间的直飞航线。

艾克斯-马赛-普罗旺斯工商会代表评价越南是亚洲充满活力的合作伙伴，在工业和科技生产链中占有重要地位。双方认为在基础设施、高速铁路、航空、制药和人工智能等领域还有很大合作空间。

在与参议员杰雷米·巴奇（Jérémy Bacchi）会面时，双方就推动马赛与越南地方建立友好城市关系进行了交流，认为这是务实的合作方向。郑德海大使建议法方继续支持早日批准《越南-欧盟投资保护协定》。

郑德海大使还与《马赛报》（La Marseillaise）社长莱奥·皮尔盖特举行工作会谈。莱奥·皮尔盖特介绍了该报的成立历史、运作情况和编辑团队，同时重申将继续维护传统价值观，并保持与越南的紧密联系。郑德海大使表示希望加强与《马赛报》的合作，向当地公众宣传越南现代形象。

在访问期间，郑德海大使及代表团还与罗讷河口省越南人社群和侨胞代表举行了会面。（完）