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越南加大电商税收征管力度

在电子商务快速发展背景下，税务机关正在加强对在电子商务平台上的个人和个体工商户税收管理。在 Shopee、Lazada、Grab 等在线平台经营的个人和个体工商户必须遵守个人所得税和增值税（VAT）的申报和缴纳规定。然而，由于在线交易的特殊性以及卖方税务义务信息的缺乏，税收管理面临诸多挑战。 国家税务总局副局长武孟强表示，2025年将是税务部门重点开展反税收流失专项行动的一年，针对部分个人和个体工商户，尤其是在电子商务、服务业、零售业、餐饮业、店铺租赁、房屋出租等领域进行重点整治。

特别是，税务部门将与相关职能机构和地方政府联手，加强对收银机电子发票的管理，进一步加大税收监管力度。

据国家税务总局介绍，近期，税务机关积极推进税收管理数字化转型，针对个体工商户和个人经营者，大力宣传并引导其注册电子税务账户、安装 eTax Mobile 电子税务应用并进行线上纳税。

与此同时，各级税务机关加强与地方政府、各厅局部门的协调力度，主动提供建议、汇报情况，并争取各级党委、政府及相关职能部门的支持，以确保对个体工商户和个人经营者的管理符合工商注册、税法及其他相关法律法规的要求。

根据2022 ~2024年的税收管理数据，个体工商户和个人经营者的税收收入较低，2022年税收总额仅为1830亿越盾，2023年降至670亿越盾，而2024年预计达 2.5万亿越盾。

根据400多家电子商务平台向税务机关提供的数据，目前有超过 30万名个人在电子商务平台上开展业务，预计2024年的税收收入可达2.5万亿越盾。

然而，在 Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Grab 等五大电子商务平台上，仍有超过30万家网店的经营者身份尚未确认，其累计营业额已超过70万亿越盾。（完）

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越南与东盟各国携手共建一个繁荣与充满活力的东盟共同体

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应印度尼西亚共和国总统、大印尼行动党总主席普拉博沃·苏比延多和东盟秘书长高金洪的邀请，3月9日，越共中央总书记苏林和吴芳璃率越南高级代表团对印度尼西亚进行国事访问并对东盟秘书处进行正式访问。值此机会，越南驻东盟代表团团长孙氏玉香大使在雅加达就苏林此行接受了越通社驻雅加达记者的采访。
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