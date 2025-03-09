新闻
越南加大电商税收征管力度
特别是，税务部门将与相关职能机构和地方政府联手，加强对收银机电子发票的管理，进一步加大税收监管力度。
据国家税务总局介绍，近期，税务机关积极推进税收管理数字化转型，针对个体工商户和个人经营者，大力宣传并引导其注册电子税务账户、安装 eTax Mobile 电子税务应用并进行线上纳税。
与此同时，各级税务机关加强与地方政府、各厅局部门的协调力度，主动提供建议、汇报情况，并争取各级党委、政府及相关职能部门的支持，以确保对个体工商户和个人经营者的管理符合工商注册、税法及其他相关法律法规的要求。
根据2022 ~2024年的税收管理数据，个体工商户和个人经营者的税收收入较低，2022年税收总额仅为1830亿越盾，2023年降至670亿越盾，而2024年预计达 2.5万亿越盾。
根据400多家电子商务平台向税务机关提供的数据，目前有超过 30万名个人在电子商务平台上开展业务，预计2024年的税收收入可达2.5万亿越盾。
然而，在 Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Grab 等五大电子商务平台上，仍有超过30万家网店的经营者身份尚未确认，其累计营业额已超过70万亿越盾。（完）