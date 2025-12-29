越南加大对“越南制造”战略技术的投资力度

越南科技企业正承诺加大对战略技术的投资力度，目标是掌握核心技术并提升国家竞争力。



大型企业积极参与



在近日举行的2026年计划部署会议上，越南邮政电信集团（VNPT）总经理黄光廉表示，该集团正在大力发展多项战略技术，包括人工智能（AI）、云计算（Cloud）、信息安全、数字映射（Digital Twin）、边缘计算（Edge Computing）、半导体芯片、无人机（UAV）、自主机器人、量子计算以及5G/6G等。



在此基础上，VNPT朝着数据驱动（Data Driven）、人工智能优先（AI-first） 方向已发布2026~2030年人工智能战略，并成立了VNPT 人工智能公司。



黄光廉强调，这是VNPT坚定掌握战略技术，提升竞争力并促进“越南制造”人工智能技术出口的重要举措。



与此同时，越南军队电信工业集团（Viettel）目前已根据第1131/QĐ-TTg号决定开发11个战略技术中的8个，并正在制定开发另外2个技术类别的计划。值得关注的是，Viettel已全面掌握5G网络技术及其完整产品生态系统。



今后，Viettel将继续加大对5G-Advanced/6G的投资力度，以确保全球竞争力。同时，半导体技术也被确定为重点投资方向。目标是到2030年，Viettel自主设计与制造部分芯片产品，如AI芯片、物联网芯片及专用芯片等。

另一方面，FPT集团新近成立战略技术指导委员会，重点投资于量子人工智能（Quantum AI）、网络安全、无人机、数据和轨道交通等五大领域。



FPT集团董事长张嘉平表示，首要任务是成立量子人工智能与网络安全研究院（QACI）。该研究院将汇聚约200名越南博士，预计投资额约1亿美元。同时，FPT继续将人工智能确定为长期战略支柱。



据CT 集团的消息，在11项核心技术领域中，该企业在半导体、无人机、低空经济、国家级数字孪生和生物技术等方面具有优势。目前，该集团旗下CT 无人机公司已掌握无人机行业的6大核心技术领域，包括航空技术、电子与微芯片、人工智能、能源、电信和电池技术。

塑造战略技术的发展方向



为实现跨越式发展、突破中等收入陷阱并实现长期发展目标，自主研发并掌握核心技术和战略技术是必由之路。这是一项长期任务，需要政府、企业与科技队伍之间的紧密协作。



CT 集团董事长陈金忠强调，当前最重要的是激发创新精神，为个人和组织提供试验空间，推动拥有创意者与具备实力的企业之间的合作与联系。



科技发展需要形成“国家—高校/研究机构—企业”之间的闭环机制。其中，企业负责把握市场需求并提出实际问题；高校和科研机构提供人力资源和知识基础；国家建立机制，促进配合机制，确保“研究—生产—商业化”链条畅通。 Viettel集团董事长曹德胜

当这三大支柱同步运行时，将形成真正的创新生态系统，使科技产品紧密贴合实际需求，为国家发展创造价值。



张嘉平表示，越南在人力资源、土地、能源以及政府强有力决策方面具备诸多优势。因此，一旦确立宏伟目标，关键在于所有相关方共同参与、共同负责，并设定完成目标的时间节点，保障目标的实现。（完）