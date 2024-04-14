越南加大对数字出版的投资力度

越南对数字出版的投资正取得相当积极的初步成果。

新技术出版强劲增长

最近，在2023年出版发行活动总结和2024年任务部署会议上，越南信息与传媒部出版印刷与发行局代表透露，2023年，印刷图书出版物等传统出版物数量大幅下降，仅达31208册，同比下降 4.4%。 与此同时，电子出版物等应用新技术出版物数量大幅增长，达4000个出版物（增长19.4%），约3600万册（增长11%）。

2023年，在57家出版商中，参与电子出版和发行的出版商共24家，增长26.3%，占出版商总数的42.1%，使电子出版物占出版物总数的比例达到15.3%，并超额完成既定目标的12%。2024 年，这一数字预计增至 27-28家。

此外，有声读物收入也强劲增长。据企业报告，2022年和2023年，有声读物总收入达1161亿越盾（折合人民币3414万元），超出既定计划。

出版印刷与发行局局长阮原先生说，“电子发行单位数量日益增多，有声读物显著增长，越南电子出版物市场得到发展，初步赶上了世界和地区各国电子出版物市场的发展，为读者提供了许多电子出版物，满足读者的基本需求。”

阮原先生认为，出版业已应用数字技术，旨在部署数据数字化、创建大数据、工作流程数字化转型等多项关键内容，打造出满足社会多样化阅读需求的产品。各单位还开发共享电子出版发行平台，解决投资成本和折旧成本问题。

阮原先生说，人工智能正在广泛应用于图书内容编辑工作，将图书从文本内容转换为使用不同声音的有声读物，适合所有地区的所有读者（文本到语音），为丰富出版业的产品做出贡献。

革新出版活动

越南信息与传媒部部长阮孟雄认为，创新将成为出版业的主线，需要革新图书制作、图书发行、新商业和合作模式，要持续打造出版商数字化平台，从撰写、编辑、宣传、多平台发行、收集反馈和分析数据等阶段为出版社提供自动智能工具。

阮孟雄部长表示，开放的数字平台将吸引许多资源来制作图书。 因此，出版业需要扩大合作，打造出版业数字化基础设施，重点打造数字出版平台和人工智能平台，为出版商提供服务。

阮孟雄部长强调，出版业是时候大力创新才能生存和发展，能翻开出版业新的一页的就是数字出版，以及传统出版与数字出版的结合。（完）