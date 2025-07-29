越南加入东盟30周年：融入与和平发展征程



裴青山在致辞中强调了1995年越南加入东盟这一决定的历史意义。东盟与越南共同怀有建设一个和平、稳定与发展的东南亚地区的崇高愿望。越南本着谦逊学习的精神、负责任的态度，最重要的是以长期陪伴的承诺加入东盟。



裴青山表示，对越南而言，东盟不仅是一个地区合作框架，更是通往地区一体化与国家发展的首要门户。在“东盟大家庭”中，越南找到了信任与紧密联系的归属感，并为东盟的重要发展历程作出积极贡献。越南始终与东盟成员国及国际伙伴携手并进，凝聚团结精神，共克时艰，共建团结、韧性、面向未来的东盟。



回顾东盟近60年来的发展历程，裴青山表示，各国应在深刻变动的时代背景下继续弘扬对话、合作、多边主义、法治等核心价值，尤其要维护和平、安全与稳定环境，这也是实现东盟共同体可持续增长与共同成功的先决条件。越南对泰国和柬埔寨同意“立刻且无条件”停火表示欢迎，这一举措为缓和局势、恢复和平迈出了重要一步。



裴青山同时重申，越南坚定承诺积极参与落实《东盟2045愿景》，加强团结，巩固东盟的中心地位与战略自主性。越南将继续优先推动创新、绿色转型、数字化、可持续与包容性发展。由越南主办的“东盟未来论坛”将成为一个开放、包容的对话平台，助力构建更具韧性和可持续性的东盟共同体。



作为2025年东盟轮值主席国代表，马来西亚驻越南大使陈扬泰（Dato’ Tan Yang Thai）高度评价越南在过去三十年中的积极角色，认为越南是一个积极、负责任、建设性的成员，为深化经济融合、维护和平稳定、推动基于规则的地区秩序作出重要贡献。越南始终支持东盟中心地位，确保东盟发出开放包容的共同声音。他也高度评价越南发起的“东盟未来论坛”倡议，认为这一论坛不仅汇聚战略思维，更体现东盟主动塑造未来、灵活应对时代变局、以人民为中心的发展理念。



三十年来与东盟的合作历程是越南对其外交政策战略选择的有力印证。东盟始终是越南奉行独立、自主、多边化、多样化与融入国际外交政策中的战略优先。面向未来，越南将继续秉持主动、积极、负责任的精神，着力推进和平、稳定、可持续发展的东南亚地区建设进程。（完）

越通社