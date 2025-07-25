越南加入东盟30周年：改革与融入的成功典范

哈尔·希尔强调，加入东盟为越南打开了学习与交流大门，但更重要的是，越南懂得如何将区域一体化进程与国内改革相结合。他认为，自1986年推进的革新事业为越南有效利用东盟带来的机遇奠定了坚实的基础。



越南已主动融入区域一体化进程，同时优化投资环境、扩大经济合作，并在区域内树立一个充满活力、负责任的国家形象。从一个落后国家，越南如今已崛起成为21世纪东盟最具活力的经济体。据他评价，越南正逐步迈入中高收入国家行列。



哈尔·希尔对越南目前在东盟的角色做出分析时指出，有三个突出的因素。其一，越南人口规模较大和国土面积较广阔，在区域内影响力较强。其二，越南是东盟经济增速最快的经济体之一，在未来十年内有望成为增长火车头。其三，越南凭借其历史经验教训与平衡的外交政策在处理与中国和美国等各大国之间的关系方面展现出引领能力。他强调，越南正在成为在确保国家利益的基础上实现大国之间的平衡的典范。



展望未来，哈尔·希尔相信，到2045年，越南在东盟乃至国际舞台上扮演更重要的角色且产生更大的影响。凭借当前的发展势头，再加上政治上的稳定及对外资具有强大吸引力等因素，越南将继续成为东盟的发展引擎。在他看来，越南是改革与融入的成功典型。若能保持快速可持续发展石头，越南在未来几十年里完全有可能实现迈入高收入国家行列的目标。



至于东盟，哈尔·希尔指出，在当前全球局势动荡不安的背景下，加强内部团结与深化制度建设是两个关键因素。他强调，东盟的核心作用只有在增强内部实力、提升东盟秘书处的发言权和运作效率的前提下才能得以维持。（完）