越南加入东盟30周年：专家肯定越南在落实《东盟共同体愿景2045》中的支柱作用

值此越南加入东盟30周年（1995.7.28－2025.7.28）之际，东盟秘书长高金华与金边多维专家接受越通社驻柬埔寨记者采访时高度评价越南在促进建设强韧、繁荣、和平、可持续和包容性发展的东盟共同体中所发挥的积极、负责任与引领作用。

高金华强调，30年来，越南在经济、外交、安全、政治和文化社会等多个领域为东盟作出了重要贡献。他强调，未来越南将继续是推动构建活跃、创新、坚韧和以人为本的东盟共同体的积极因素。他指出，为实现这一目标，东盟必须维护和平、稳定、安全和促进经济发展，并确保东盟继续拥有更强有力的声音和统一的立场。

高金华相信，越南的积极贡献不仅惠及越南，而且为东盟带来利益。他强调，“一个强大的越南意味着一个强大的东盟，反之亦然” 。

柬埔寨记者俱乐部主席布伊·基亚（Puy Kea）重申，越南在东盟框架内拥有极其重要的声音。越南在许多问题上都有着重要的愿景，包括寻求解决东海争端的方案，这是“越南经常提出的问题，展示了东盟在所有论坛上的共同解决方案”。

金边皇家大学国际问题与公共政策研究所（IISPP）地缘政治与国际安全问题专家通·孟戴维德（Thong Mengdavid）指出，在地缘政治竞争日趋激烈的背景下，越南在维护东盟中立与团结方面发挥着重要作用。此外，他还提到越南在促进有关伙伴与中国对话方面发挥的作用，旨在本着平等精神增进互信与相互理解，维护各方共同利益。

通·孟戴维德建议越南应继续通过维护东盟的中心地位、基于规则的地区秩序和东亚峰会、东盟防长会议（ADMM）、东盟防长扩大会议（ADMM+）等现有机制来促进东盟的团结和战略自主。 柬埔寨专家认为，在经济方面，越南需加强在促进区域一体化进程中的作用，推动数字化转型、绿色经济举措和供应链弹性，将各项政策与《东盟数字经济框架协议》对接，成为具有竞争力和创新力的经济共同体。

此外，越南可通过分享可再生能源发展、环保和湄公河治理方面的经验，成为推动东盟可持续发展和适应气候变化的关键参与者，为建设适应全球环境变化的可持续发展的东盟地区进程作出贡献。

越南还可以按照《东盟加强社会保护宣言》的要求，通过加强社会保障体系、促进弱势群体的区域合作，为缩小发展差距、提高人民的韧性和恢复力作出贡献。

通·孟戴维德认为，越南需要促进以人为本的发展，加强教育、职业技能培训及青年合作，从而帮助提升东盟人力资源素质和技能，符合《东盟共同体愿景2045》的目标和未来劳动力的需求。

他强调，这些内容不仅是越南制定国家发展与外交战略的重要基础，更是东盟建设一个坚韧、繁荣、和平和包容性发展共同体的核心机制。（完）