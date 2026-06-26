越南加入《信息技术协定扩围协议》谈判准备工作的最新进展

越南常驻日内瓦代表团副团长范光辉公使衔参赞在会上介绍了越南自4月15日委员会非正式会议宣布拟加入ITA2以来取得的最新进展。他表示，2026年7月，世贸组织秘书处将为越南有关部委起草加入该协定关税减让承诺表的工作提供技术支持。



此前，越南已致函世贸组织总干事及世贸组织有关委员会，请求正式启动加入ITA2的谈判进程。



各成员对越南加入ITA2的决定表示欢迎。图自越通社

会上，越南代表团代表重申，越南高度评价ITA2在推动信息技术产品贸易自由化、降低贸易成本、提升技术可及性以及促进全球创新方面的重要作用。近年来，越南积极融入国际经济，信息技术产业取得显著发展成果，已成为地区重要的电子和高科技产品制造与出口中心。基于对进一步参与该领域合作框架重要意义的充分认识，越南决定正式启动加入ITA2的谈判进程。这一举措体现了越南积极主动的态度，也彰显了越南积极、负责任地参与以世贸组织规则为基础的多边贸易体系的坚定承诺。



包括美国、欧盟、中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国台北、泰国和瑞士在内的各成员对越南决定加入ITA2表示欢迎，并高度评价越南自4月会议以来取得的积极进展。各成员认为，越南是全球信息技术产品供应链中的重要合作伙伴，越南加入ITA2具有重要里程碑意义，并表示愿在今后的谈判过程中向越南提供支持并开展密切合作。委员会主席也对越南决定加入ITA2表示欢迎和高度评价，同时期待越南在加入协定谈判进程中尽快取得实质性进展。



范光辉在会上还表示，越南将本着建设性、负责任和合作的精神参与ITA2谈判进程，并希望今后继续与各成员保持密切沟通与磋商。（完）