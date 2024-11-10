越南力争将信息技术品牌推向全球

然而，为了让更多越南企业在国际市场上取得成功，亟待建立明确且合适的法律政策，消除障碍，为“越南制造”（Made in Vietnam）信息技术产品的出口提供有利条件。

先锋企业的故事 ​

CMC科技集团是拓展国际市场的典型例子。该集团以数字基础设施、技术与解决方案、国际业务和教育研究为四大支柱，成功在越南建立坚实的基础，随后开始拓展海外市场。自2017年起，CMC已在日本设立办事处，并继续向美国、德国、英国等市场扩展。

虽然是中小型企业，VMO Holdings公司也成功将技术产品推向国际市场。然而，该公司在市场调研和各国法律法规的适应过程中遇到了不少困难。因此，参考前辈企业的经验至关重要。

​同行、支持与解困

越南目前仍缺乏一个清晰且合适的法律走廊来支持企业拓展国际市场。因此，企业在遇到纠纷或走向世界时，需要法律保护。越南计划与投资部表示，尽管信息技术领域较为新颖，但该部仍支持有利于企业走向世界的政策。

​

根据越南信息与传媒部的统计，到2024年10月，越南全国已有超过5.1万家数字技术企业，从事人员约有154万人，其中超过50万人是工程师。目前，许多大企业已建立了“越南制造”数字产品生态系统，并与越南信息技术企业携手走向全球。

​

与此同时，信息与传媒部还通过组织贸易促进活动和科技奖项，支持企业提升“越南制造”品牌认知度。越南的信息技术企业在数量和竞争力方面得到了显著提升，同时也为国家的数字化转型做出了贡献。 为了帮助越南信息技术企业在国际市场上取得成功，除了发展战略和市场研究外，建立明确有效的法律政策是关键因素。信息与传媒部承诺将与越南企业携手，解决困难和创造有利条件，帮助他们走向全球。（完）