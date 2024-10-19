越南力争在数字经济领域跻身东盟前三名

据国际组织的评估，越南数字经济年均增长率约为20%，其中电子商务增长速度非常快，位居东盟地区第一。许多巨头企业都希望在越南合作开发5G和人工智能。

越南力争到2025年，数字经济对GDP的贡献率达到20%，到2030年提升为30%。具体的是，到2025年，各行业和领域数字经济比重至少达到10%，到2030年该数字增加一倍。

越南信息与传媒部数字经济和数字社会司司长陈明俊先生表示，本世纪初，基于联合国对信息技术产业的分类，数字经济概念重点关注ICT产业，而到目前为止，数字经济持续向各行业、各领域渗透扩散。

越南信息与传媒部的统计数据显示，2023年数字经济占越南GDP的比重为16.5%。其中，信息和通信技术（ICT）产业占60%，其他行业与领域的数字经济占40%。据国际组织的评估，越南数字经济增长率较高，年均约为20%，是GDP增长率的三倍，特别是电子商务增长速度非常快，位居东盟地区第一。越南力争在数字经济领域跻身东盟地区前三名。

越南数字通信协会（VDCA）副秘书长黄越进先生表示，越南的互联网经历了多个发展阶段，数字化转型、数字经济、数字市场，特别是人工智能未来几年将飞速发展。因此，我们需要采取有力措施，支持数字基础设施发展。

黄越进先生强调，我们已经淘汰2G网络并逐步转向5G网络。为了促进数字化转型，部署数字基础设施，电信运营商应关注向用户提供友好型解决方案。此外，国家管理机构需要颁布具体和适当的法令、通知和指示。10月10日是国家数字化转型日。数字化转型是重大问题，不能立即解决，而要根据市场情况和每个利益相关方逐步解决。

据爱立信（Ericsson）越南公司估计，到2029年，5G将占越南移动用户的50%左右。目前，超过25%的数据流量通过5G传输。（完）