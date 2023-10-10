越南力争发展成为全球货物中转中心

在电子商务不断发展的情况下，越南是众多制造和后勤企业的目的地。其与高质量物流地产（物流服务）需求的增长密不可分。美国私人房地产咨询公司戴德梁行（Cushman Wakefield）越南有限公司总经理庄裴对越南物流市场的潜力作出评价时认为，越南今后可能成为全球货物中转中心。

目前，河内和胡志明市的仓库总面积分别达到202.2万平方米和513万平方米，入驻率达近100%。近期需求将增加，供应不能满足需求，其将加大零售和运输企业的竞争压力。

凭借庞大的市场规模和快速增长的在线消费者数量，越南电商市场也显示出惊人的增长趋势。 具体是2023年上半年电子商务营业额继续实现令人印象深刻的增长，约达103亿美元，同比增长约25%，占全国商品和服务营业额的7.7%。 与此同时，外国投资总额（FDI）大幅增长，累计达4527亿美元； 其中，2023年前8月，外资额达近181.5亿美元，较2022年同期增长8.2%。

据戴德梁行专家的分析，越南工业区早就迎来了全球电子企业的投资浪潮，如松下电器（Panasonic）、乐金显示（LG Display）、佳能（Canon）、富士康（Foxconn）、三星（Samsung）、富士施乐（Fuji Xerox）、和硕联合科技（Pegatron）、歌尔股份（Goertek）和晶科能源股份有限公司（Jinko Solar）等。越南正在迎来提高制造商供应链价值的机会。

庄裴认为，令人印象深刻的数字和乐观的预测表明，越南物流潜力巨大，完全可以成为有远见和潜在的投资商的“下金蛋的鸡”。

基础设施是物流市场充分发挥其潜力并成功发展的重要组成部分。据越南交通运输部的统计数据，全国公路全长595201公里，已通车的高速公路全长1239公里，铁路全长3143公里。特别是，越南拥有连接到中国的两条铁路，北部地区直通被誉为中国硅谷--深圳的公路、水路和铁路，为企业在该地区扩大生产活动创造了有利条件。

另外，越南海港系统也得到了投资，并达到国际标准，如海防市和胡志明市集装箱港都跻身全球50大集装箱港口名单。越南海港系统拥有286个码头，码头总长度超过96公里。

据越南航海局的统计数据，2022年，越南海港货物吞吐量约达7.33亿吨，较2021年增长4%。其中，出口量达1.79亿吨，进口量达2.09亿吨。其中，巴地头顿盖梅（Cái Mép）港成功接收超大型集装箱船“中远海运水瓶座”号（COSCO SHIPPING AQUARIUS）、Msc Ditte和Oocl Spain等。

此外，各家海运公司首次能够提供从越南到北美和欧洲的直接服务，而无需支线船舶连接到新加坡或中国香港等区域运输枢纽。

越南政府力争到2030年满足全国各地货物进出口需求和本地区各国货物中转和过境需求以及国内外客运需求。海港系统满足货物吞吐量11.4亿吨至14.23亿吨； 集装箱货物容量为 38 至 4700 万标准箱；旅客数量从 1010万 到 1030 万人次。

戴德梁行专家认为，凭借上述有利条件，越南完全有能力与阿联酋迪拜、中国香港、新加坡或者上海竞争，不仅力争成为全球货物中转中心，而且成为世界工厂的重要环节。（完）