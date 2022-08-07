越南力争到2030年打造7大海洋经济跨产业集群

越南政府副总理黎文成近日签署了第 892号决定（892/QĐ-TTg ），批准了到 2030 年将越南打造成为强大的海洋经济中心相结合的海洋经济跨产业集群的发展提案。



该提案旨在创造高效益、竞争力和融入能力强的海洋经济跨产业集群，同时与建设强大的海洋经济中心相结合，力争到2030年把越南发展成为海洋经济强国的目标。



该提案力争到2030年在各个沿海地区形成7大海洋经济跨产业集群，同时形成东南亚地区3至4个强大的海洋经济中心。

根据总体发展方向，该提案旨在打造以国内企业、外国企业、海洋经济专用服务和基础设施供应单位、企业协会及相关产业协会为主体并拥有各级行业尤其是沿海地方参与的海洋经济跨产业集群。



根据提案，海洋经济跨产业集群的发展必须按照越南海洋经济可持续发展战略中的优先产业，即在海洋和沿海地区具有发展优势的产业，尤其是具有较大附加值、应用高科技、为绿色增长做出贡献、有助于保护海洋生态环境、促进海洋经济产业发展、助力巩固和加强海洋岛屿地区的国防安全的海洋经济产品和服务业。



其中，发展海岛旅游是核心优先事项之一，旨在有效挖掘越南每个地区乃至整个沿海地区的旅游发展潜力和优势。



特别的是，需要大力发展旅游经济。具体是，在中部地区、西南地区（坚江省至金瓯省地区）以及拥有符合条件的海洋经济跨产业集群中打造高品质且达到国际标准的包括生态旅游、娱乐、海岛度假等产品和服务在内的旅游中心和综合体。（完）