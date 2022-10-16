越南力争促进水产品产业可持续发展

按计划，今年10月底，欧盟委员会（EC）代表团将访问越南，考察打击非法、不报告和不管制（IUU ）捕捞的情况以及基础设施投资、水产养殖情况，这是越南解除IUU“黄牌”的良机。

越南是具备发展水产品产业（包括水产养殖和捕捞）理想条件的国家。得益于自然和地理位置的优势，越南的水产品加工系统极为多样化。

据越南水产品加工出口协会（VASEP）的统计，2022年前9月，越南水产品出口额达到85亿美元，比2021年同期增长38%。其中，虾类出口创汇近34亿美元，比2021年同期增长23%；查鱼出口创汇近20亿美元，同比增长82%；其它水产品出口创汇近32亿美元，同比增长33%。

多年来，为维持越南虾类和查鱼在欧盟市场的地位，越南水产品产业为满足严格规定做出了许多努力。欧盟一直是越南前三大水产品进口市场。2022年前9月，越南对欧盟的水产品出口超过10亿美元，同比增长41%。

然而，近5年来，越南水产品产业受到EC“黄牌”警告的诸多负面影响。EC认为，越南渔民非法捕捞情况仍然存在。

2017 年，越南颁布了《渔业法》，实施了一系列渔业可持续发展的措施，同时实施EC关于打击非法、未申报和未报告捕捞的建议。

越南建立了从中央到地方的船舶数据库；努力尽快终止渔船在外国海域违规捕捞的情况，以解除EC的“黄牌”警告。

越南政府于2022年9月14日批准了《到2025年预防和打击非法、不报告和无管制捕捞》提案，意在重点落实预防和打击 IUU 捕捞法规；预防、减少和杜绝IUU捕捞，解除EC“黄牌”警告。力争到2025年，越南将终止渔船和渔民在国外海域非法捕捞的情况并不让其再度发生；预防、减少和终止 IUU 捕捞等。

越南政府副总理黎文成9月20日在打击非法、不报告和不管制捕捞（IUU捕鱼）国家指导委员会会议上强调，解除“黄牌”，并绝对不让欧共体出示“红牌”是一项非常紧迫的任务。越南28个沿海省市代表以线上方式出席了该会议。

根据打击IUU捕捞报告，全国渔船总数为91716艘。截至目前，渔船巡航监控设备（VMS）安装比率达到95.27%，比以往增长5%以上。

海上执法力量加强重点海域的巡逻和检查工作。从2021年第四季度到现在，海上执法力量已检查近8万艘渔船。广义、前江、庆和等地打击IUU效果良好，违规渔船案件明显减少，尤其是富安省从2021年至今，未发现任何违规行为。

黎文成要求成立由农业与农村部领导牵头的跨部门检查代表团。在地方层面，由省人民委员会领导承担职责，以进行检查并严格处理违法行为。

海警、边防、渔检和地方警察需要加强海上和渔港违法行为的巡逻、检查和处理力度。同时，向渔民加大宣传工作，提高打击IUU捕鱼的意识。

从长远来看，黎文成要求各部委和地方切实落实政府和总理的指示，特别是政府总理刚颁布的《到2025年预防和打击IUU捕捞项目》，致力于越南水产品加工出口行业安全、可持续发展。（完）