越南力争今年开通从平定至韩国的直达航线

8月21日，与大韩航空（Korean Airlines）工作代表团举行工作座谈时，平定省人民委员会主席范英俊要求省人民委员会办公厅和旅游厅、外舞厅以及有关机关成立工作组，完善相关手续，力争今年底开通从平定至韩国的直达航线。

由于认识到与航空业联系对于吸引游客和促进旅游业发展的重要性，平定省实施了许多招商引资的活动，开发包机航班，举行许多具有吸引力的文化、体育和旅游活动，旨在吸引游客乘飞机前往平定省。

2020年至2024年7月，该省吸引了465个投资项目，注册资本总额达184.334万亿越盾，其中旅游项目22个，注册资本总额达22.38万亿越盾。这一结果表明，国内外投资者乘飞机往返平定以研究、考察和了解平定投资机会的需求非常高。

2024年前7月，平定接待游客量超668.7万人次，较2023年同期增长97.9%，达2024年计划的121%。2024年前7月收入达18.098万亿越盾，较2023年同期增长68.7%。

2020 年，越竹航空（Bamboo Airways）开发了清州市（韩国）至归仁（平定省）的 8 架包机航班，客运量 1160人次。包机航班有助于满足韩国游客的旅行和出行需求。 2023年，符吉机场迎接航班10350架次，客运量超过190万人次，2024年7个月，迎接航班2505架次出，客运量超过45万人次。

平定省代表建议大韩航空与国内外旅行社为开发韩国至平定省的包机航班建立合作关系，在各条航线和大韩航空传媒渠道上推广平定省旅游形象。

大韩航空领导代表赞同平定省的提议，并承诺与平定省协调，尽快在今年年底前开发包机航班。大韩航空驻胡志明市首席执行官金桂勇（Kim Kye Yong）表示，大韩航空期待未来能够与平定省一起开通从韩国飞往归仁的航班。（完）