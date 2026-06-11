越南副总理兼国防部长潘文江会见东盟秘书长高金洪

会见时，潘文江感谢高金洪连续三年出席东盟未来论坛并在会上发表讲话，这充分体现了其对该论坛的高度关注和大力支持。潘文江同时也对高金洪和东盟秘书处为东盟共同事务所作出的重要贡献及其长期以来给予越南的支持与合作表示充分认可。



潘文江强调了在当前国际和地区形势复杂多变，给东盟带来诸多挑战的背景下，切实有效落实《东盟共同体2045愿景》及相关战略计划具有重要意义。他指出，东盟应持续提升适应能力、复原能力和战略自主性，当务之急是重点履行东盟领导人在第48届东盟峰会上所通过的《关于应对中东危机声明》中各项承诺。



另一方面，潘文江强调，维护东盟内部团结，巩固东盟核心地位，维护地区和平、安全与稳定，从而为地区发展与繁荣营造有利环境始终是东盟长期的头等优先。



高金洪也高度评价第三届东盟未来论坛在主题、内容和举办工作方面所取得的成功。图自baochinhphu.vn

值此机会，潘文江对近年来东盟防务与军事合作所取得的重要成果给予高度认可。他重申，越南承诺继续对东盟国防部长会议（ADMM）和东盟防长扩大会议（ADMM+）框架内各种合作机制作出切实贡献。



高金洪高度评价越南经济社会发展取得的重大成就以及越南对东盟所作出的贡献，并强调，越南已经成为可持续发展的典范，也是东盟的核心成员之一。越南这一新的地位在越共中央总书记、国家主席苏林日前于香格里拉对话会上发表的富有启发性和感染力的演讲中得到了充分体现。



高金洪对潘文江提出的建议表示赞同，并承诺将与东盟秘书处一道，支持越南等各成员国实现《东盟共同体2045愿景》中的各项目标。



高金洪也高度评价第三届东盟未来论坛在主题、内容和举办工作方面所取得的成功，认为该论坛正逐步在地区层面建立起声誉与品牌，成为一个具有价值的对话平台，为政策制定以及《东盟共同体愿景2045》的落实做出切实贡献。（完）