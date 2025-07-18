越南副外长邓黄江与瑞士、摩洛哥和塞内加尔三国驻越大使进行座谈

在各场座谈与交流中，邓黄江对近期越南与塞内加尔、摩洛哥、瑞士三国的双边关系在各领域呈现积极发展势头感到高兴；高度评价各位大使为越南国会主席陈青敏代表越南党和国家领导人偕夫人及高级代表团出席即将在瑞士召开的第六次世界议长大会期间的筹备、协调与支持工作；并在瑞士开展双边活动，以及于2025年7月22日至30日对摩洛哥和塞内加尔进行正式访问。

邓黄江强调，陈青敏此次出访彰显了越南对各国议联的重视，同时也体现出对越南与塞内加尔、摩洛哥、瑞士传统合作关系的珍视。

邓黄江副外长会见摩洛哥驻越南大使贾迈勒·乔艾比。图自越通社

邓黄江希望此次出访将取得务实成果，特别是在贸易、投资、农业、可持续发展与创新等领域，为深化越南与三国的双边关系奠定基础，使合作日益深入、务实高效，切实造福各国人民，为地区及世界和平、稳定与发展作出贡献。他提议各位大使继续与越南外交部、国会机关及相关部委密切配合，精心筹备，确保陈青敏此次出访取得圆满成功。

塞内加尔、摩洛哥和瑞士三国大使对邓黄江的接见表示感谢，并对双边关系的积极评价表示赞同。他们强调高度重视陈青敏此次访问，相信此次访问将成为深化双边关系的重要里程碑，是开启新合作领域、推动越南地方与各国地方交流的重要契机。三位大使一致同意将继续与越南外交部、国会各机关及相关部委密切配合，为陈青敏此次出访提供有力支持，确保取得圆满成功。（完）