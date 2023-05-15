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越南副外长杜雄越出席第六届印度洋会议
杜雄越还强调了尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的重要性，尊重各国主权、主权权利、管辖权和正当海洋利益，确保符合于国际法和本着国际法以和平方式解决各争端和分歧的必要性；高度评价东盟在实施《东海各方行为宣言》和磋商达成实质性、有效力和符合国际法的“东海行为准则”（COC）。
杜雄越建议加强印太国家之间，特别是与东盟国家在促进可持续发展、海洋经济，解决气候变化、海平面上升、减轻自然灾害、救护救难等非传统安全挑战中的合作和对接。
在出席会议期间，杜雄越已与斯里兰卡外交部国务秘书塔拉卡·巴拉苏里亚（Tharaka Balasuriya）、澳大利亚外交部部长助理、联邦议员蒂姆·瓦茨（Tim Watts）和印度外交部副部长所罗伯·库马尔（Saurabh Kumar）举行双边会晤。
斯里兰卡外交部国务秘书塔拉卡·巴拉苏里亚高度评价两国之间传统友好关系，强调两国关系拥有政治互信和坚实的基础。杜雄越祝贺斯里兰卡局势逐步稳定，是越南与斯里兰卡进一步加强代表团互访，促进合作，尤其是在贸易、旅游、民间交流等领域合作的重要基础。斯里兰卡高度评价越南发展成就，希望越南各家企业了解在斯投资机会，尤其是在制衣和电子领域的投资机会，强调继续在国际论坛上配合和互相给予支持。双方一致同意尽早举行各重要双边合作机制的下次会议，加强佛教、宗教旅游的合作，研究开通两国之间直达航线，研究促进今后双边贸易和投资合作的措施。
杜雄越在会见澳大利亚外交部部长助理、联邦议员蒂姆·瓦茨时，双方高度评价双边关系取得强劲发展；高度评价双方积极磋商，力争在适合时候提升双边关系级别。蒂姆·瓦茨强调，与越南的合作一直是该国在双边和多边框架的优先。杜雄越建议双方扩大在应对气候变化、数字经济、能源转型等拥有共同利益领域的合作。
杜越雄在会见印度外交部副部长所罗伯·库马尔时强调了越南始终重视对印度的传统友好和全面战略伙伴关系，建议双方促进高级代表团互访，扩大贸易、投资、旅游、文化、民间交流、国防安全等领域的合作，继续在东盟、联合国、不结盟运动等多边框架保持紧密配合。所罗伯·库马尔表示印度始终重视对越关系，表示该国将继续扩大与越南的合作，尤其是在贸易、石油、国防等领域的合作。（完）