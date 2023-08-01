越南前7月农林水产品出口291.3亿美元，实现贸易顺差近60亿美元

据越南农业与农村发展部的统计数据，2023年7月份，农林水产品出口额估计达46.2亿美元，比2022年同期增长5.3%。

其中，农产品出口额达23.2亿美元，增长27%；畜牧产品出口额达4500万美元，增长35.6%；水产品出口额达8亿美元，下降15%；林产品出口额达12.4亿美元，下降11%。

2023年前7月，农林水产品出口总额估计为291.3亿美元，同比下降9.1%。 与此同时，农林水产品进口额达232.5亿美元，同比下降11.8%。因此，前7月越南农林渔业实现贸易顺差58.8亿美元，增长3.4%。

橡胶、茶叶、腰果、胡椒、木薯及木薯制品等主打产品的出口有所下降。

从出口市场看，前7个月，越南农林水产品对亚洲市场出口140.6亿美元，增长2.3%；非洲市场5.73亿美元，增长14.1%。 其他地区均出现大幅下滑：美洲市场达65.2亿美元，下降29.2%；欧洲市场32.9亿美元，下降13.3%；大洋洲市场4.08亿美元，下降25.6%。

中国、美国、日本继续是越南农林水产品的三大出口市场。对华出口金额占比21.9%，同比增长12.5%；美国占比20.4%，下降29.3%，日本占比7.6%，下降6.9%。

农业与农村发展部表示，该行业专注于促进国内消费，同时集中处理市场问题，为农水产品出口，特别是向中国、美国、欧盟、欧亚经济联盟市场的出口创造便利条件。（完）