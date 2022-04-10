越南制定国家财产和收入管理数据库

越南政府副总理黎明慨刚签发第390号通知，批准“建立国家资产和收入管理数据库”提案。



该提案旨在推进财产和收入管理现代化，促进数字化转型，建立信息技术基础设施，优化相关流程，根据《反腐败法》和其他相关法规，安全、系统、及时、充足、准确地收集和提供数据，进而有效发现和预防腐败行为。



2022年至2023年，致力建设技术基础设施和应用软件，以实现数据更新及数据整合、连接和共享，确保数据库安全、畅通运行；制定国家资产和收入管理数据库的运行、管理机制。



2024年至2025年，该提案对资产和收入管理机构的资产申报数据进行数字化和更新；根据2018年《反腐败法》和《资产和收入管理机构之间协调机制》，在政府监察总署对国家数据库进行整合。按照规定与其他信息门户网站、公共服务门户和其他数据库共享数据。

2025年后，通过利用数字技术和数字数据，实现全部资产和收入管理业务运行数字化。



该提案在全国范围内实施，适用于国家管理机构、财产和收入管理机构、有义务申报资产和收入者和其他有关组织和个人。



其他资产和收入管理机构（根据 2018 年《反腐败法》和《资产和收入管理机构之间的协调机制》所规定机构）在管理范围内根据政府监察总署的引导，管理、开发和保护有关财产和收入的数据库，确保其一致性、有效性和安全保密性。（完）