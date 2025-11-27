越南到2030年绿色转型需要投资约280亿美元

转型势在必行



作为本次高级政策对话协调人，长期参与胡志明市发展研究的经济学家陈游历指出，在全球竞争格局下，任何国家或民族若在“双重转型”（绿色转型与数字化转型）中滞后，都将面临被边缘化的风险。他强调，越南党和政府已明确“双重转型”的紧迫性。通过对现行政策框架的系统梳理，陈游历表示，越南已出台多项涵盖绿色与数字化转型的政策措施，这不仅是履行国际承诺的体现，更是国家长期主动推进转型工作的成果。本次论坛旨在加速政策落地，确保各项承诺转化为实际行动，为越南迈向新发展阶段夯实基础。



财政部副部长杜成忠表示，作为绿色增长政策的重要参谋部门，财政部已制定涵盖环境、交通等领域的72项绿色指标，这些指标基本实现与包括欧盟标准在内的国际标准接轨。他指出，要将指标应用于企业评估、经营活动和资金筹措，仍需制定符合企业实际的操作标准，这对推动绿色增长战略深入每家企业具有重要意义。

财政部副部长杜成忠在论坛上发言。图自越通社



财政部正着力推进两项重点工作：一是建立统一的数据收集表格和数据库，准确掌握企业现状与特点，为国内外绿色企业标准认定提供依据；二是协同相关部门设计前期支持机制，特别是优惠资金政策。目前已出台多项支持政策，包括2%利率优惠及与绿色金融、环保税费相关的法规。杜成忠坦言，制定企业绿色指标仍面临挑战，特别是在平衡国际标准与企业实际能力方面，中小企业尤为脆弱。财政部将同步开展评估研究与试点支持政策，争取尽快出台适用指标，助力企业获得金融及政策支持。



资金需求巨大



最新研究显示，绿色转型面临巨额资金需求。据胡志明市发展研究院与国际合作伙伴的报告预测，未来10年该市绿色与数字化转型资金需求约99万亿越南盾（约合380亿美元），年均需求约40亿美元。而全国范围内，根据《国家自主贡献》报告，绿色转型资金需求高达约280亿美元。



为满足这一巨大资金需求，财政部正推进三大举措：发展绿色金融市场、优化国家预算分配、拓展国际融资渠道并完善法律体系。财政部将继续与各部委、地方政府协同合作，保障全国及重点地区（如胡志明市）绿色增长资源供给。



杜成忠介绍，绿色信贷正呈现快速发展态势。截至2024年底，企业发行绿色债券规模约10至20亿美元，众多大型企业和机构已积极参与绿色市场。绿色信贷余额约70万亿越南盾，同比增长25%，占经济总信贷比例近6%。除企业与金融体系外，国家预算也发挥重要作用，通过利率补贴、公共投资及其他财政政策支持绿色发展。





财政部正在制定2026至2030年公共投资计划，总规模预计超过8000万亿越南盾，涵盖中央预算、地方预算及胡志明市投资部分，重点支持绿色交通、智慧城市和环保项目。同时，财政部正与双边及多边金融机构深化合作，积极筹措绿色发展资金。另一项重点工作是完善资本市场法律框架，包括推动政府债券市场发展、优化上市交易机制、调整相关费用及修订法规。财政部期望绿色资本市场，特别是政府绿色债券，能成为继银行信贷、企业债和外资贷款之外的重要融资渠道，并将支持各地实施重点项目，其中包括胡志明市核心项目获得中央预算投资。（完）