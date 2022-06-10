越南利用原子能促进可持续发展目标

据越南国防部化学司令部的消息，2022年6月6日至10日，国际原子能机构（IAEA）在奥地利维也纳召开理事会会议。



会议间隙，以越南常驻国际原子能机构代表阮忠坚大使为团长、国防部化学兵种副司令兼参谋长阮廷贤大校为副团长的越南代表团会见了国际原子能机构副总干事兼核安全保障部主任莉迪·埃夫拉尔（Lydie Evrard）。



越南代表在会见中高度评价并感谢国际原子能机构积极支持和帮助越南及各成员国利用核技术应对全球性问题，推动可持续发展，特别是抗击新冠肺炎疫情。



对于核技术开发和核安全问题，越南强调了加强培训，促进双边和多方合作的重要性。



越南关注将核能和核技术应用于医学、生物、农业、工业和环境等领域，以促进社会经济发展和改善民众生活水平。发展核能有助于确保能源安全，此外还有助于越南有效落实有关应对气候变化和保护环境的国际协议。越方强调，越南一直努力确保核安全，通过利用原子能来促进可持续发展目标。

在此基础上，越南建议国际原子能机构支持越南完善相关法律法规，发展核技术，制定应对核事故的计划以及培养高素质人力资源等。



国际原子能机构代表强调，该机构与越南在农业、疫情防控等领域开展的合作项目正顺利开展，成为其对外合作关系的典范。



今后，国际原子能机构将继续组织活动，提高包括越南在内的成员国应对核辐射和核泄漏事故的能力。（完）