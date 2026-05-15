越南初步总结政治体系与两级地方政府机构运行一年

5月14日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉主持了关于政治体系和两级地方政府机构运行一年初步总结的中央指导委员会（一下简称指导委员会）第一次会议。

此前，2026年4月28日，越共中央政治局已颁布第23-QĐ/TW号决定，成立关于政治体系和两级地方政府机构运行一年初步总结的中央指导委员会，责成其对政治体系和两级地方政府组织机构运行一年初步总结任务作出指示。

会上，越共中央委员、中央组织部常务副部长黄忠勇公布了第23-QĐ/TW号决定。据此，指导委员会由37位同志组成。指导委员会常委由7位同志组成。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉为指导委员会主任。

阮维玉在听取指导委员会成员的意见后，强调了与政治体系和两级地方政府组织机构运行部署过程相关的一些内容，从党的文件部署工作到实施落实结果等。

会上，指导委员会就以下内容达成共识：起草提纲与表格；组织对政治体系及两级地方政府机构（自2025年7月1日起）一年运行情况的初步总结，推动各级、各部门、各地方以及“四大板块”（即党、国会、政府、祖国阵线及群众团体）对运行过程进行评估；梳理总结在实施过程中涌现的创新举措、有效倡议、突破性做法及好经验好做法。此举有助于提升为民、为企服务的效能和效率。在此基础上，吸纳各方建议与提案，进一步完善两级地方政府体制，提高国家治理效能，更好满足当前国家发展阶段的要求。

阮维玉建议指导委员会常务机构认真核查、最大限度吸纳各项发言意见，以完善服务于指导委员会活动的各项文件，并抓紧部署各项任务，确保进度和要求。（完）