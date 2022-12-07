越南初创公司率先运用区块链技术

12月6日，越南Whydah股份公司“元宇宙（Metaverse）办公室”启用仪式在胡志明市举行，标志着经过一年多实施的Iron Sail项目已宣告成功。

Whydah是一家率先运用区块链技术推广Web3 应用程序的越南初创公司。Whydah办公室于2022年6月成立，被认为是聚集旅居世界各地越南知识分子的枢纽空间（hub）。Whydah努力为越南乃至世界各地创建一个健康和可持续发展的区块链社区。

Iron Sail项目于2022年年中启动，已成为越南区块链游戏走向国际舞台的发射台。自成立以来，Iron Sail连续发布了4款游戏，即Mytheria、Ark Rivals、Overleague和Krabots。预计2023年，Iron Sail将与合作伙伴推出4款新的区块链游戏。

凭借区块链游戏的成功，Whydah 探索了从现实世界到数字世界的许多其他领域。如Raramuri（一个练习运动，将赛事专家与世界各地的跑步者联系起来的平台）、Ortho（越南第一个数字时尚平台）、Weepaz（去中心化身份管理平台）等。

元宇宙（Metaverse），即是Meta（超越）加Verse（宇宙），一种超越现实的虚拟宇宙。它是一个沉浸式的虚拟空间，用户可在其中进行元文化、社交、娱乐活动，元宇宙的核心在于对虚拟资产和虚拟身份的承载。（完）