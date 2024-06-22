中央经济管理研究院（CIEM）院长陈氏红明表示，越南创意经济潜力巨大，甚至可以说是“无限”，因此需要有一个坚实的政策框架来培养创意经济，并为创意经济主体创造动力。

尽管创意经济仍然是一个新概念，但实际上，每年，创意产品出口帮助越南赚取数十亿美元。中央经济管理研究院研究小组称，越南正在努力触及创意产业和服务；制定与创意经济发展相关的政策框架。一系列政策法规已经完善，满足了创意经济发展的要求。

根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）2022年发布的报告，2011年至2020年阶段，全球创意产品市场规模平均每年增长2.28%，2021年将达到16.56%。2011-2020年，全球创意服务出口总额平均每年增长8.14% 。

中央经济管理研究院（CIEM）综合研究部主任阮映阳表示，越南拥有年轻且精通技术的人口，因此在发展创意经济方面具有许多优势；文化遗产丰富；数字化进程正在迅速推进，并日益深度融入全球经济一体化。

经济专家武志成对越南创新经济发展潜力作出评价时认为，越南国内市场庞大，区域市场正在扩大并且前景广阔。

知识产权局研究培训咨询中心主任阮氏皇幸认为，知识产权是创意经济的能源，甚至是支柱和命脉。因此，需要发挥知识产权作为创意经济发展有效工具的潜力。

中央经济管理研究院综合研究部主任阮映阳认为，由于创意经济仍是一个新概念，越南面临数据缺乏定期和详细更新，难以对相关内容进行分析。

阮映阳认为，为了促进越南创新经济发展，需要完善政策和法律制度，为创意经济、创意产业与文化、创意文化市场的发展建立合适的法律框架。

与此同时，将创意经济纳入经济发展政策规划以及商品和服务出口政策；同时，为创意经济发展建立支持机制（税收、金融、场地、产业联系等）；推动数字化转型，更有效地支持经济强劲增长。

此外，投资基础设施和数字技术；加强教育发展和技能培训；促进合作与对接；继续开发越南创意产品的国内和国际市场，并增强创意企业的可持续性和社会责任。

陈氏红明强调，越南正在朝着长期发展目标和愿景迈进，具体是，力争到2030年建成中等偏高收入发展中国家，到2045年成为高收入国家。在此背景下，需要不断创新思维、方法和模式，以创造经济增长的新空间。（完）