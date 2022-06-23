越南出席RCEP对亚洲数字经济发展作用的研讨会

22日，英国亚洲之家(Asia House)和中国长江商学院（CKGSB）联合举行了“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对促进亚洲

数字经济发展

的作用”的在线研讨会。

越南

工贸部副部长陈国庆出席研讨会并发表了讲话。

研讨会集中讨论了作为后疫情时代亚洲经济复苏的重要推动力的RCEP在促进该地区数字贸易中的重要作用。研讨会还聚焦分析了全球最大自贸协定RCEP给贸易、投资、就业、数字化转型等领域带来的机遇和挑战，同时指出了亚洲地区、特别是东盟国家在电子商务发展和数字化转型方面的潜力。

亚太地区15个国家签署并于2022年1月生效的RCEP中涉及数字贸易的规定，包括数据跨境传输，保护在线交易和消费者，同时为改善亚洲地区中小企业的数字商务环境创造机会等。

提及RCEP对东盟乃至

亚洲

数字经济的作用时，陈国庆表示，RCEP不仅是目前为止全球最大且占全球人口和GDP30%的一项自贸协定，RCEP也是东盟所签署的最全面的自贸协定。RCEP同时也是东盟与区外伙伴签署的首项自贸协定，其中一章专门涉及电子商务，其充分体现了东盟及其各合作伙伴对推动区域内电子商务发展的巨大努力。

陈国庆表示，RCEP缔约国数字经济的组成部分之一的电子商务正在迅速发展，特别是新冠肺炎疫情爆发之后。2021年东盟电子商务营收总额比前一年增长了62%，参加RCEP的5个东盟国家电子商务营业收入均增长了15%。

在陈国庆看来，履行RCEP中关于电子商务的承诺有助于促进服务贸易与货物贸易的发展；强调了公认电子签名和电子认证的法律效力对跨国在线交易的重要性和保护消费者在电子商务与数字商务中的权益等方面的重要性。他认为，继续维持当前缔约国之间对区域内国家电子商务免征关税,加速跨境电子商务监管方式数字化进程,实现消费者权益保障的跨国协同的惯例。 另一方面应通过对话和协商建立机制，缩小各国之间的发展差距。

陈国庆明确指出，履行

RCEP

中电子商务承诺将有助于构建一个基于全球通行标准且吸引电子商务发达的大型经济体参与的大型电子商务平台。这将为促进亚洲数字互联互通创造便利条件，支持经贸发展和加速数字化转型进程。 相反，电子商务的发展将打造更好的新基础设施，有助于促进贸易和投资，从而加强区域内的互联互通等。（完）