越南出席2025年韩国-东南亚版权研讨会

此次研讨会是继2019年首次研讨会后，时隔六年再次举办。越南文化体育与旅游部版权局局长陈黄、泰国知识产权局局长和菲律宾知识产权局副局长与会。



在5月20日上午举行的版权研讨会上，与会代表围绕各国集中式版权管理系统展开讨论，分享韩国的实践经验，并探讨四国如何合作应对因网络侵权所带来的经济损失。研讨会还就版权保护政策以及国际合作等议题展开深入交流。



韩国文化部代表表示，会上各方就与越南就版权注册系统的数字化展开讨论；与泰国讨论了提升公众版权意识的合作项目；与菲律宾则探讨了如何通过行政手段封锁非法传播网站等应对措施。



韩国文化体育观光部著作权局局长郑香美（Jeong Hyang Mi）表示，越南、泰国和菲律宾是韩流文化深受欢迎的关键市场，三国总人口约为3亿。韩国今后将继续加强与三国在版权管理、保护与执法以及提升公众版权意识等方面的合作，以推动亚洲版权生态的健康发展。



自2007年在泰国曼谷设立版权办公室以来，韩国文化体育与旅游部已在越南河内和菲律宾马尼拉设立地区办公室，并通过每年定期举办政府间版权论坛与三国保持紧密合作，分享政策经验，协助改善当地版权环境。



截至2022年，韩国版权产业的产值达3200亿美元，占该国国内生产总值的10%。越南、泰国和菲律宾也正积极推动版权产业发展以及创新型数字经济。到2024年，越南音乐版权收入约达1500万美元。（完）