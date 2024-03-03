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越南出席2024年安塔利亚外交论坛
作为“构建亚太地区架构：利益不平衡的挑战”讨论会的主旨演讲者之一，阮明恒强调，亚太地区比以往任何时候都更需要确保维持一个开放、透明、坚韧、包容和以法律为基础的区域架构，其中，东盟发挥着核心作用。东盟希望并愿意与本地区内外所有国家和伙伴加强合作，为地区和平稳定作出贡献。东盟还支持致力于和平、稳定、合作与发展的合作倡议，强化多边主义和尊重国际法及联合国宪章，同时积极促进经济合作和互联互通，为维持亚太地区作为全球增长动力的作用作出贡献。阮明恒强调，越南将继续一贯奉行独立、自主、和平、合作与发展、多样化、多边化的对外路线，是国际社会的朋友和可靠且负责任伙伴，与东盟各成员国为维护地区和平、稳定、繁荣作出贡献。
*在访问框架内，阮明姮分别与土耳其外交部副部长布拉克·阿克卡帕尔（Burak Akcapar）、土耳其对外经济关系委员会（DEIK）主席纳伊尔（Nail Olpak）、土耳其-越南营商委员会副主席雷哈·塔尼克（Reha Denemec）和越南驻伊斯坦布尔名誉领事阿里·特尔佐梅兹（Ali Telzolmez）举行工作会谈。
土耳其企业希望了解越南在建设、基础设施建设、旅游、可再生能源、先进材料和农业等领域的投资合作商机。越南驻伊斯坦布尔名誉领事阿里·特尔佐梅兹愿意促进两国各地方之间的对接，支持举行两国文化交流活动，促进对越南的投资。
阮明恒强调，双方应积极采取促进双边合作关系的措施，为两国的发展作出贡献。
值此机会，阮明恒分别会见吉尔吉斯斯坦外交部长热恩别克·库鲁巴耶夫、沙特外交部副大臣瓦利德·胡莱吉、尼日利亚外交部副部长阿达姆·易卜拉欣·拉穆瓦和阿曼外交部副部长谢赫·阿卜杜勒阿齐兹·阿卜杜拉·查希尔·希奈。阮明恒建议各国加强各级代表团互访，在多边论坛上紧密配合与互相支持，加强优先领域的合作关系，为越南企业和货物进军上述国家市场创造便利条件。各国外交部领导人强调重视与越南的关系，并一致同意开展促进双边合作关系的切实和有效措施。（完）