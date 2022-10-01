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越南出席2022年世界文化政策与可持续发展会议
会议共有围绕革新与加强文化政策，危机中遗产和文化多样性，致力于可持续发展和创意经济未来的文化等主题的18场讨论会。会上，与会代表就文化在实现联合国“2030 年可持续发展议程”起到作用，保护与弘扬文化遗产价值，鼓励创意经济发展等内容进行讨论。
在题为“致力于可持续发展的文化”专题讨论会上，阮文雄部长向国际社会分享越南在识别和全面评估文化对可持续发展的作用和贡献以及未来制定和发展文化政策方面的经验和建议。阮文雄强调，越南充分认识到文化在推动可持续发展方面的作用，越南政府不断努力制定至2030年文化工业发展战略。越南也是世界上最早试点开展文化指数的12个国家之一，旨在审查文化统计数据系统，全面评估政策框架和文化发展计划，为实施至2030 年文化发展战略奠定基础。
阮文雄表示，越南文化已成为一个能够自主运作的领域，为经济发展与确保社会稳定作出积极贡献，满足国家可持续发展需求。
会见联合国教科文组织（UNESCO）执行局局长塔玛拉·拉斯托瓦茨-夏玛什维利（Tamara Rastovac Siamashvili）时，阮文雄表示，越南正在努力建设富有民族特色的先进文化，越南希望UNESCO未来继续承认越南文化遗产，同时在《遗产法》修正过程中借鉴UNESCO的经验。
夏玛什维利高度评价越南为UNESCO所作出积极和负责任的贡献。
在出席会议期间，阮文雄会见墨西哥文化部部长亚力杭德拉·弗劳斯托·格雷罗（Alejandra Frausto Guerrero），就进一步加强双边文化合作关系的措施交换意见。双方确定文化艺术合作为进一步促进越南与墨西哥双边关系，加强两国人民之间团结友谊和互相理解的动力。
格雷罗强调，墨西哥政府和文化部注重同越南发展在电影、展览会、表演艺术和考古学乃至文化艺术活动的合作关系，她强调，墨西哥希望与越南和国际社会配合出台具体措施和战略，以在全球范围内发展文化。
为继续进一步发展两国文化艺术合作关系，双方一致同意早日签署有关电影、表演艺术和美食等领域的具体合作协议。
其后，会见墨西哥众议院文化和电影委员会主席弗朗西斯科·奥尔蒂斯·特赫达时，阮文雄建议在胡伯伯雕像所在的地方保护与弘扬胡志明主席的文化价值。进一步加强两国文化合作关系，联合举行电影周和年度摄影展。阮文雄强调，越南欢迎墨西哥电影制作组来越南制作优质电影作品，同时建议墨西哥参加第六届河内国际电影节。
特赫达希望越南在墨西哥放映其电影作品，旨在加强墨西哥人民对越南的了解。（完）