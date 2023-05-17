新闻
越南出席非洲贸易与投资论坛 大力推广国内商品
论坛期间还举行关于出口、贸易、农业、食品工业、旅游、服务、技术、电子、数字化转型、能源、建设、医疗、公共工程管理、医药产业、投资、金融、运输、自由贸易和环境等领域的展览会。组委会透露，本届论坛期间还举行400多场企业对企业(B2B)会晤，旨在谈判并建立合作关系。
值此机会，除了出席关于阿尔及利亚和非洲贸易投资情况的研讨会之外，越南驻阿尔及利亚大使馆和经济商务处还开设展区，介绍越南咖啡、茶叶、大米、胡椒、腰果、奶制品、罐制品、手工艺品等多种产品以及权威出口企业名单、目录簿等印刷品。参观者普遍高度评价越南商品质量并认为，越南对非洲出口潜力依然巨大。
值此机会，越南经济商务处代表也同阿尔及利亚和非洲企业举行会面，了解经营与投资商机等。
越南驻阿尔及利亚商务参赞黄德润指出，越南和非洲国家之间贸易与投资合作潜力巨大。多年来，双边贸易往来与投资合作呈现出积极发展态势。
越南海关总局2022年的数据显示，越南与非洲双边贸易金额达54亿美元；其中越南出口额达28亿美元，进口额达26亿美元，实现贸易顺差2亿美元。
在投资合作方面，2022年，越南引进来自非洲各国投资金额达约27亿美元。截至2022年2月，越南也对非洲17个国家进行投资，投资总额为24亿美元。
目前，越南已同非洲地区55个国家中的54个国家建立外交关系，并与该地区几乎所有国家建立贸易合作关系。除了贸易与投资领域之外，双方农业合作关系也积极发展，种植业和养殖业产量显著改善等。（完）