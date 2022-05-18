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越南出席阿尔及利亚革命之友国际研讨会
越通社驻阿尔及利亚记者报道，为期两天（5月17日至18日）的题为“阿尔及利亚革命、人文价值观传播、各国之间的友谊之桥”的此次研讨会汇集了数百名阿尔及利亚政府成员、历史和政治人物的代表。
作为阿尔及利亚独立革命胜利60周年庆祝活动之一，此次活动也是阿尔及利亚承认和感谢阿尔及利亚国际朋友对该国人民革命斗争提供支持的机会。 70多位阿尔及利亚革命不同国籍的朋友和历史见证者以及外国学者、教授和研究人员参加了此次活动。
作为最早承认阿尔及利亚共和国临时政府（1958 年 9 月 26 日）的国家之一的越南也是应阿尔及利亚邀请参加此次活动的国际友人之一。越南驻阿尔及利亚大使阮成荣表示，在研讨会上，阿尔及利亚强化阿尔及利亚人民争取独立斗争的历史和人文价值，并再次强调团结和支持民族解放运动的精神。
组委会代表透露，此次研讨会的主要目的是传播十一月革命的人文价值，对阿尔及利亚革命事业之友表示感谢。这也是激励新一代人奋勇前行，为国家建设事业做出贡献的机会。
研讨会期间，组委会还举行多场关于阿尔及利亚革命之友的图书展和历史图片展。（完）
作为阿尔及利亚独立革命胜利60周年庆祝活动之一，此次活动也是阿尔及利亚承认和感谢阿尔及利亚国际朋友对该国人民革命斗争提供支持的机会。 70多位阿尔及利亚革命不同国籍的朋友和历史见证者以及外国学者、教授和研究人员参加了此次活动。
作为最早承认阿尔及利亚共和国临时政府（1958 年 9 月 26 日）的国家之一的越南也是应阿尔及利亚邀请参加此次活动的国际友人之一。越南驻阿尔及利亚大使阮成荣表示，在研讨会上，阿尔及利亚强化阿尔及利亚人民争取独立斗争的历史和人文价值，并再次强调团结和支持民族解放运动的精神。
组委会代表透露，此次研讨会的主要目的是传播十一月革命的人文价值，对阿尔及利亚革命事业之友表示感谢。这也是激励新一代人奋勇前行，为国家建设事业做出贡献的机会。
研讨会期间，组委会还举行多场关于阿尔及利亚革命之友的图书展和历史图片展。（完）