越南出席第44届和45届东盟峰会筹备会议

越通社驻老挝记者报道，10月7日，第44和45届东盟峰会及相关会议筹备会议在老挝首都万象举行。越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长杜雄越率越南代表团出席会议。

以“加强东盟互联互通、增进东盟实力”为主题的第44和45届东盟峰会为各国领导人就东盟和本地区面临的重大问题进行交流和作出战略决策提供了机会。其中值得一提的是东盟未来20年的发展方向，加强战略自主和增强东盟实力，同时发挥东盟的核心作用，促进地区互联互通。

东道国老挝精心筹备、周密组织、高度重视安保工作。 10月8日至11日， 20余场活动将在老挝国家会议中心举办，来自东盟国家、东帝汶及东盟伙伴国以及众多国际和地区组织的2000余名代表参加。

各国领导将在各场会议上批准 80 多份文件，涉及应对气候变化、发展可持续农业、促进供应链合作、打击网络犯罪、发展人工智能等领域。

越南外交部副部长杜雄越和各国高官负责人在筹备会议上发表讲话，高度评价老挝各方面的筹备工作，表示将与东道国密切配合，为会议的全面成功作出积极贡献。

会上，杜雄越与东盟各国高官共同探讨2024年东盟各项倡议和优先合作事项的落实情况，建设《2045年东盟共同体愿景》，落实支持东帝汶成为正式成员的路线图、加强东盟对外交往关系等许多共同关心的问题。

10月8日将举行东盟外长会议、第28次东盟政治安全共同体理事会（APSC）会议和东盟协调理事会（ACC）第35次会议，审议并完成东盟峰会筹备工作，并就共同关心的问题交换意见。越南政府副总理兼外交部长裴青山将率越南代表团出席会议。（完）