越南出席第37届中国香港国际旅游展

2023年第37届中国香港国际旅游展从6月15日至18日在香港会展中心举行。越南国家航空公司（越航，Vietnam Airlines）参展。越南通讯社《越南画报》（中文版和英文版）也在本届展会上得到展出。

以“迈向全面复苏”为主题的第37届中国香港国际旅游展吸引来自50个国家和地区400多家企业参展，介绍世界各地旅游产品。

越南驻中国香港总领事范平谈向越通社驻香港记者表示，香港与越南的贸易合作关系日益发展，这是促进双方交流的基础。

事实上，香港人对越南十分了解，经常地前往越南旅游、探亲与经商。新冠肺炎疫情爆发前，香港和越南之间航班频率密集，出行十分方便。

疫情过后，越南与香港的旅行、交流和旅游活动将早日得到恢复，甚至比疫情爆发前时期还要增长。

范平谈表示，越南驻香港总领事馆多次建议香港政府采取措施，消除越南游客赴香港旅游的签证审批困难，目前，凭借电子签证，双方出行活动变得更加容易。同时与各组织和企业配合吸引香港游客赴越南观光。

范平谈认为，越南与香港的旅游合作潜力仍有待挖掘，香港将成为越南重要旅游市场。

越航驻香港办事处负责人吴智兴表示，越南参加本届国际旅游展有利于向香港人介绍越南形象，同时促进越南旅游的发展。

据越航的预测，2023年下半年，更多香港人将前往越南游览。 基于上述情况，越航从2023年7月起将增加香港至河内和胡志明市航班增加每天2趟航班，比目前增加一倍。

吴智兴表示，越南以名胜古迹、人民友善、文化丰富被香港人评价为非常有吸引力的目的地。

香港国际旅游公司董事长Chan Choi Hi透露，香港人很喜欢越南。 他希望越南的航空和旅游公司加强介绍和宣传越南美丽的风景，让越来越多的香港人来越南旅游。同时，他也希望签证办理手续将更加便捷。

部分香港旅游企业推出优惠的产品，吸引香港游客赴越南旅游。他们也希望吸引越南游客前往香港探索与购物。

香港旅游协会委员David Leung表示，越航的服务和食品质量都很好。对他来说，截止目前，越南最好的目的地是河内，这里的风景非常美丽，游客可以体验这里的历史和文化等。（完）