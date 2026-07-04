越南出席法国共产党第四十次代表大会

据越通社驻巴黎记者报道，应法国共产党(PCF)邀请，越共中央委员、中央政策与策略部副部长阮金山率领越南共产党代表团从7月3日至5日赴法国里尔市出席法国共产党第四十次代表大会，并在法国开展一系列双边活动。



大会举行期间，阮金山与法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）举行会谈。阮金山向法比安·鲁塞尔通报了越南共产党第十四次全国代表大会所取得的成果、越南经济社会发展成就和目标；并强调，越南始终高度重视与法国及法国共产党之间的传统友好关系。越南党、国家和人民始终铭记并感谢法国共产党在以前争取民族解放斗争和当今国家建设和捍卫事业中给予的宝贵支持。



越南共产党代表团参观法国共产党第四十次代表大会上的一间展位。图自越通社

法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）代表法国共产党对越南所取得的丰硕成果表示祝贺，认为这是社会主义成功发展的典范。法比安·鲁塞尔强调，两党之间特殊团结、始终如一的关系有着悠久的历史，于1920年胡志明主席参与共同创建法国共产党时奠定基础。为进一步推动双边关系向前发展，法比安·鲁塞尔建议两党继续加强各级代表团互访，拓展两国教育、医疗、科技等签字啊领域合作深度和广度等。



此访期间，越南共产党代表团还还与加布里埃尔·佩里（Gabriel Péri）研究院院长举行工作会谈，就共产主义运动形势交换意见，并就加强两党理论研究机构之间的合作关系达成了若干共识。



此外，越南共产党代表团会见法国社会党 (PS)和法国经济、社会和环境理事会(CESE)领导，就各自国情和各党情况交换信息，探讨进一步深化党际合作关系的具体措施等。（完）