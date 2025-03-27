越南出席在中国香港召开的第二届汇丰全球投资峰会

越通社驻中国香港记者报道，在座谈会上，阮明姮分享了越南的经济发展政策，并强调，经过40年革新，越南已取得巨大成就。当前，越南正以新精神、新思维坚定推进改革，重点是转变增长模式、重组经济，加快实施三大突破战略，完善制度体系以释放发展潜力，建设现代化、同步的战略基础设施，培养高质量人力资源。此外，越南将科技发展、创新和数字化转型确立为首要突破方向，并视之为推动国家加速、突破和可持续发展的唯一途径。同时，越南认为民营经济是推动国家经济增长的重要动力。



阮明姮同时表示，越南正在加快中央到地方的行政机构精简进程，削减并简化行政手续。同时，为维护和平稳定的营商环境，越南始终坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线，构建独立、自主和具备韧性的经济体系，并积极主动深化国际一体化，特别是强化经济外交。



阮明姮呼吁各国企业和投资者加大对绿色转型、数字化转型、创新、战略科技（人工智能、半导体等）、可再生能源和金融中心发展等越南重点领域的投资。

阮明姮会见香港工业总会主席庄子雄。图自越通社

在出席会议期间，阮明姮还与香港商务及经济发展局局长、香港工业总会主席及汇丰银行亚洲区及中东区负责人进行了会谈。汇丰银行及多家跨国企业高管认为，越南已成为汇丰银行和区域内众多企业的首选市场，是真正值得国际企业信赖的投资目的地，特别是在投资、贸易、金融、创新、数字经济、绿色经济、循环经济、清洁能源、新材料和环境科技等领域的合作潜力巨大。



在与香港商务及经济发展局局长丘应桦的会谈中，双方重点探讨了进一步推动和深化双方贸易投资合作的措施。阮明姮建议香港及香港企业加大对越南的高质量投资，并同步推进技术转让和高技能人才培养，同时为越南高技能在香港就业创造便利条件。



丘应桦表示，香港愿与越南在科技创新领域展开合作，尤其是在人工智能和数据中心建设方面，并研究在越南设立经济贸易代表处的可行性。



在会见香港工业总会主席庄子雄时，阮明姮建议总会及香港企业扩大对越投资，合作培养越南高质量人力资源，积极落实与越南国家创新中心（NIC）签署的合作备忘录，并尽快组织香港企业代表团赴越南考察投资合作机会，特别是在半导体、人工智能、电子商务和金融科技等新兴产业领域。

庄子雄表示，越南是香港工业总会在东盟地区的最大合作伙伴，目前该总会在东盟的投资中，有60%集中在越南。他希望越南企业更加关注并充分利用香港提供的机会和优惠政策，使香港成为越南企业连接全球市场的重要门户。（完）