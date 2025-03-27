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越南出席在中国香港召开的第二届汇丰全球投资峰会

自3月25日至26日，越南外交部副部长阮明姮出席了在中国香港举行的第二届汇丰全球投资峰会（GIS）。阮明姮是“越南——下一个投资目的地”座谈会的主宾，该座谈会吸引了汇丰银行的多位区域领导人以及全球知名企业高管参与。

越通社驻中国香港记者报道，在座谈会上，阮明姮分享了越南的经济发展政策，并强调，经过40年革新，越南已取得巨大成就。当前，越南正以新精神、新思维坚定推进改革，重点是转变增长模式、重组经济，加快实施三大突破战略，完善制度体系以释放发展潜力，建设现代化、同步的战略基础设施，培养高质量人力资源。此外，越南将科技发展、创新和数字化转型确立为首要突破方向，并视之为推动国家加速、突破和可持续发展的唯一途径。同时，越南认为民营经济是推动国家经济增长的重要动力。

阮明姮同时表示，越南正在加快中央到地方的行政机构精简进程，削减并简化行政手续。同时，为维护和平稳定的营商环境，越南始终坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线，构建独立、自主和具备韧性的经济体系，并积极主动深化国际一体化，特别是强化经济外交。

阮明姮呼吁各国企业和投资者加大对绿色转型、数字化转型、创新、战略科技（人工智能、半导体等）、可再生能源和金融中心发展等越南重点领域的投资。

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阮明姮会见香港工业总会主席庄子雄。图自越通社
 

在出席会议期间，阮明姮还与香港商务及经济发展局局长、香港工业总会主席及汇丰银行亚洲区及中东区负责人进行了会谈。汇丰银行及多家跨国企业高管认为，越南已成为汇丰银行和区域内众多企业的首选市场，是真正值得国际企业信赖的投资目的地，特别是在投资、贸易、金融、创新、数字经济、绿色经济、循环经济、清洁能源、新材料和环境科技等领域的合作潜力巨大。

在与香港商务及经济发展局局长丘应桦的会谈中，双方重点探讨了进一步推动和深化双方贸易投资合作的措施。阮明姮建议香港及香港企业加大对越南的高质量投资，并同步推进技术转让和高技能人才培养，同时为越南高技能在香港就业创造便利条件。

丘应桦表示，香港愿与越南在科技创新领域展开合作，尤其是在人工智能和数据中心建设方面，并研究在越南设立经济贸易代表处的可行性。

在会见香港工业总会主席庄子雄时，阮明姮建议总会及香港企业扩大对越投资，合作培养越南高质量人力资源，积极落实与越南国家创新中心（NIC）签署的合作备忘录，并尽快组织香港企业代表团赴越南考察投资合作机会，特别是在半导体、人工智能、电子商务和金融科技等新兴产业领域。

庄子雄表示，越南是香港工业总会在东盟地区的最大合作伙伴，目前该总会在东盟的投资中，有60%集中在越南。他希望越南企业更加关注并充分利用香港提供的机会和优惠政策，使香港成为越南企业连接全球市场的重要门户。（完）

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