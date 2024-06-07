越南出席在万象召开的东盟高官会

越南外交部副部长、东盟高官会（SOM ASEAN）越南代表团团长杜雄越从6月6日至7日出席在老挝万象举行的东盟高官会（SOM ASEAN）和《东南亚无核武器区条约》执行委员会会议（SEANWFZ ExCom）和东盟东帝汶协调理事会工作小组（ACCWG-TL）第17次会议。



会上，各国积极评价东盟共同体建设和落实《东盟政治安全共同体蓝图2025》进展情况；各国强调，继续推动东盟2024年在9个领域的优先事项落实，其中包括通过促进一体化加强互联互通和韧性、经济对接、包容性和可持续发展、数字化转型等。同时，各国一致同意尽早对《东盟政治安全共同体蓝图2025》进行期末评估，作为各国继续制定2045年东盟政治安全共同体实施战略的基础。



关于东盟的外交关系，除了同意加强和扩大各领域合作外，各国还一致认为，东盟需要确定和制定东盟应对一些新出现问题，其中包括建立新型伙伴关系，或参与东亚峰会（EAS）、东盟区域合作论坛（ARF）等东盟主导机制的共同方向。会议他还强调，与合作伙伴的关系需要有实质性、互利共赢，并确保东盟的核心作用。



各国强调，东盟应保持团结一致，推进战略自主和核心作用，努力推动东海、缅甸等直接影响地区和平、安全与稳定问题的=解决。具体，各国同意，继续支持缅甸在五点共识基础上找到解决当前局势的可行方案，其中，支持东盟缅甸问题特使的作用。同时，各国强调维护东盟在东海问题上的原则立场，全面有效落实《东海各方行为宣言》，为在符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上，谈判达成有效、实质性的《东海行为准则》创造有利环境。



在《东南亚无核武器区条约》执行委员会会议上，各国高度赞赏确保东南亚无核武器，为维护地区和平、安全与稳定，也有利于国际核裁军和防扩散努力作出贡献的重要性。



在东盟东帝汶协调理事会工作小组（ACCWG-TL）第17次会议上，各国高度评价东帝汶落实加入东盟路线图所作出的努力。各国强调，继续支持东帝汶能力建设，熟悉东盟原则、流程和运作方式，为其成为东盟正式成员做好各方面准备。

越南外交部副部长杜雄越积极参加讨论并强调，东盟需要在东海问题上保持共同立场，正如2023年12月30日公布《关于维护和促进东南亚海域稳定的声明》中所阐述的内容，特别是包括《联合国海洋法公约》在内的国际法至上原则，保持克制、和平解决争端；积极全面有效落实《东海各方行为宣言》，根据国际法，特别是《联合国海洋法公约》，构建有效、具有实质性的《东海行为准则》。（完）