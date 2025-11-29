越南出席国际海事组织第34届大会 深化国际海事合作

在A34会议全体开幕会议上，阮春创发表讲话，重申越南坚定支持IMO在海上安全、环境保护、温室气体减排及推动海运业可持续发展等方面的核心议程。

与会期间，阮春创与国际海事组织秘书长阿塞尼奥·多明格斯举行工作会谈。阮春创在会上强调，越南始终重视并高度认可IMO在维护全球海运业安全、高效与可持续发展中的核心作用。自1984年加入IMO以来，越南一直是积极负责的成员国，严格执行24项IMO公约及其修正案，共同组织并参与IMO技术援助项目，在技术委员会、国际合作计划及IMO文件制定过程中持续贡献智慧。

IMO秘书长高度评价越南在海事领域取得的成就，并表示愿通过技术合作计划及派遣专家等方式，支持越南开展新《海事法》草案的修订起草工作。

会议间隙，越南代表团与英国、美国代表团举行双边会谈。在与英国代表团的会谈中，双方重点探讨了在海事、内河航运及船舶碳减排等领域的合作潜力，这些领域与IMO绿色转型目标高度契合。

阮春创介绍了越南在海事与内河航运管理机构的整合进程，以及《海事法》与《内河交通法》修订计划，并表示期待借鉴英方在立法与法律实施模式方面的经验。

英国交通部负责航空、海事及减排事务的副部长凯尔·亚历山大·马瑟对越南的改革举措表示赞赏，承诺愿分享海事与内河航运立法及执法经验。

在与美国代表团的工作会谈中，阮春创高度评价双方在海事领域取得的合作成果，特别是2007年3月15日签署的《越美海运协定》，以及自2006年起持续开展的《亚太经合组织合作计划》框架下越美海岸警卫队合作，有效推动了《国际船舶和港口设施保安规则》的落地实施。双方一致同意继续深化海事领域合作。（完）