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越南出席俄罗斯-东盟对话会
俄罗斯工商会会长谢尔盖·卡特林（Sergey Katyrin）在对话会上强调，俄罗斯与东盟的合作发展潜力巨大。俄罗斯学者认为，数字化转型、智慧城市、先进技术和旅游是双方增长前景广阔的领域。
俄罗斯国立高等经济学院(HSE)世界政治经济系亚历山大·科罗廖夫（Alexander Korolev）博士在对话会上接受越通社记者采访时表示，越南是东盟的重要成员，目前，只有越南与俄罗斯建立全面战略伙伴关系。他认为，人工智能和高科技是俄罗斯和东盟的合作动力。
越南计划与投资部副部长杜成忠认为，东方经济论坛聚焦包括越南在内的世界各国当前发展趋势，如有效使用能源，应用循环经济、共享经济、绿色经济等新型经济模式。各国特别关注服务生活、民生和经济发展的数字化转型领域等。
此外，俄罗斯向东盟各国介绍远东地区的巨大潜力。这也是越南乃至东盟以及其他国家的合作机会。
杜成忠表示，俄罗斯远东地区多家超市出售越南商品，这是越南企业加强贸易投资活动的优势。
关于东盟与俄罗斯旅游发展潜力，各位代表提及了俄罗斯与缅甸直达航线时隔30年后恢复通航的事件。
杜成忠提及旅游合作潜力，并认为，远东地区是越南人很少深入探索的地区，其具有巨大的旅游潜力。 这不仅是越南游客的机会，也是越南旅游企业在该地区开发产品的机会。（完）