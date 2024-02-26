越南出席亚洲政党国际会议第七届青年会议

2024年2月23日至26日，越共中央对外部代表团在蒙古国首都乌兰巴托出席亚洲政党国际会议第七届青年会议，就促进对话、提升青年的社会政治活动参与度进行讨论。

亚洲政党国际会议第七届青年会议由执政党蒙古人民党主办，来自亚洲12个国家18个政党的47名代表以及近百名蒙古青年代表出席会议。 这是亚洲政党国际会议第六届青年会议和第七届妇女会议的延伸。

讨论结束后，会议发表了《乌兰巴托宣言》，重申各政党团结一致，促进青年在政治活动和社会发展中的作用，承诺尽后提高青年在议会中的参与率。

在出席上述活动期间，越南代表团会见了亚洲政党国际会议主席郑义溶、秘书长权熙锡，讨论了今后促进越南共产党与亚洲政党国际会议合作的措施。 访问期间，越南代表团还与执政党蒙古人民党和蒙古民主党代表举行工作会议，讨论在越蒙两国建交70周年（1954 - 2024）之际进一步加强双边关系的措施。

亚洲政党国际会议、蒙古各政党及与会多国政党领导人高度评价越南近年来在经济社会发展和对外交往工作中取得的成就，对越南共产党为亚洲政党国际会议作出的积极贡献表示肯定，并表示重申重视对越关系，愿同越南加强友好交流与务实合作。（完）