越南出席世界经济论坛2026年年会：主动对话、增进合作，推动实现可持续增长目标

年会议程围绕五大迫切的全球挑战展开，分别是如何在竞争加剧的世界中开展合作、如何释放新的增长动力、如何负责任推动创新规模化应用，以及如何维护地球限度并实现繁荣、如何更好地投资于人。



越南代表团在关于东盟增长与繁荣新路径和东盟电网的各场专题讨论会上强调，东盟继续是全球经济中最具活力和稳定增长的地区之一，有望在2030年前成为世界第四大经济体。东盟未来的新增长动力将同产业转型、数字创新和绿色增长紧密相连，其中数字经济、人工智能和能源转型在提升生产率和竞争力方面发挥着关键作用。



在此基础上，越南提出东盟若干重点合作优先事项。其一，构建可信的数字身份、数据治理和网络安全共同框架，以减少碎片化，促进数字贸易和创新发展；其二，推动产业集群联动模式应用，加强技术转让、技能提升培训，提高东盟在区域和全球价值链中的地位；其三，优先推动可持续金融和转型金融发展，有效动员私营部门资源投入绿色增长；其四，推动东盟电网建设和跨境清洁电力贸易发展，保障能源安全，促进包容性增长。