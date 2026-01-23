新闻
越南出席世界经济论坛2026年年会：主动对话、增进合作，推动实现可持续增长目标
年会议程围绕五大迫切的全球挑战展开，分别是如何在竞争加剧的世界中开展合作、如何释放新的增长动力、如何负责任推动创新规模化应用，以及如何维护地球限度并实现繁荣、如何更好地投资于人。
越南代表团在关于东盟增长与繁荣新路径和东盟电网的各场专题讨论会上强调，东盟继续是全球经济中最具活力和稳定增长的地区之一，有望在2030年前成为世界第四大经济体。东盟未来的新增长动力将同产业转型、数字创新和绿色增长紧密相连，其中数字经济、人工智能和能源转型在提升生产率和竞争力方面发挥着关键作用。
在此基础上，越南提出东盟若干重点合作优先事项。其一，构建可信的数字身份、数据治理和网络安全共同框架，以减少碎片化，促进数字贸易和创新发展；其二，推动产业集群联动模式应用，加强技术转让、技能提升培训，提高东盟在区域和全球价值链中的地位；其三，优先推动可持续金融和转型金融发展，有效动员私营部门资源投入绿色增长；其四，推动东盟电网建设和跨境清洁电力贸易发展，保障能源安全，促进包容性增长。
会上，越南代表重申，越南坚持快速、包容和可持续增长方向，将其与体制改革、数字化转型以及低碳转型相结合，朝着2050年净零排放目标迈进，愿同东盟各国及国际伙伴密切协作，携手推动区域共同繁荣等。
年会期间，胡志明市、岘港市人民委员会和外交部还联合举行系列活动，向国际友人和合作伙伴介绍设在胡志明市与岘港市的越南国际金融中心特殊机制和政策，在越投资优势与新机遇，旨在引进高质量资源、绿色金融和数字金融资本及创新资源，从而提升国家竞争力、支持可持续发展，进一步深化与国际资本、知识和标准的对接，为实现越南到2030年成为高收入发展中国家、到2045年成为发达国家的长期目标做出贡献。
会议间隙，越南代表团与世界经济论坛（WEF）、瑞士政府和柬埔寨政府领导，以及安联集团（Allianz SE）、日本烟草国际公司（JTI）等多家大型国际企业和集团代表举行了双边会晤，介绍越南近年来取得的突出发展成就，重申越南欢迎并为国际合作伙伴扩大合作，开展长期互利合作创造有利条件。各方高度评价越南的投资营商环境，并承诺今后将继续深化与越南务实合作等。（完）