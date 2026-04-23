越南出台落实东盟文化社会共同体战略行动计划

4月23日，越南内务部在胡志明市头顿坊举行宣传和指导制定2026-2030年行动计划的会议，以落实在越南实施《2026-2035年东盟文化社会共同体战略计划》的行动计划。

越南各部委领导、干部以及从河静省到金瓯省的17个省、中央直辖市的代表一同与会。这是内务部在指导落实政府总理于2026年1月20日颁布关于批准《在越南实施2026-2035年东盟文化社会共同体战略计划的行动计划》（简称为第155号计划）的第155号决定的系列活动中的第二次全国会议。

内务部副部长高辉在会议上强调，第155号计划不仅是外事任务，还有助于公共服务标准化、提升国家治理能力，并与体制和治理革新、建设现代公务员制度、保障民生、可持续适应以及发挥特色与传媒等发展支柱相结合。

他要求各部委和地方最迟于2026年6月完成制定落实第155号计划的五年行动计划，确保全国统一性、符合地方特点，同时明确任务、资源和实施路线图。

会上，与会代表听取了来自外交部、东盟秘书处及相关部委关于区域层面战略计划实施情况、2026年东盟文化社会共同体的优先事项和倡议、东盟合作情况以及各部委、地方落实行动计划的一些方向等专题报告。

内务部介绍了第155号计划的内容，并介绍了该部2026-2030年行动计划。各部委、地方也分享了第一行动计划的制定进度，并就实施过程中遇到的困难进行了交流。

会议一致同意需要加强信息工作，增进交流以适时提出适当解决方案。内务部承诺将继续加强协调和专业支持，以便今后有效落实该计划。（完）