越南出口享惠自贸协定 货值逾百亿美元

据越南工贸部近日向政府递交的报告，各项自贸协定对越南进出口和招商引资带来积极影响。对《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《欧盟—越南自贸协定》（EVFTA）成员国的出口助推越南出口总额每年增加数百亿美元。

大米是越南从各项自贸协定中受益最多的商品。根据越欧自贸协定规定，欧盟每年将给予越南8万吨大米（其中加工大米3万吨、未碾米2万吨、香米3万吨）的出口配额，税率为0%。特别是，欧盟承诺将完全放开越南碎米进口，以帮助越南每年可以向欧盟出口约10万吨碎米。

以天赐集团为例，2022年天赐集团对欧洲市场的大米出口增长超过 200%，收入同比增长超过了150%。截至2022年10月，天赐集团已收到2023年向欧盟市场提供高达40万吨大米的订单。

据海关总局统计数据显示，越欧自贸协定生效3年后，越南对欧盟出口额有一定增长，2021年增长14.2%，2022年增长16.7%。根据越南工商联合会旗下世界贸易组织与一体化中心对越欧自贸协定进行的调查结果显示，近41%的受访企业表示，他们曾从协定中受益，其中最普遍的好处是进出口关税优惠。

越南工贸部在报告中表示，越南已签署并实施多项新一代自由贸易协定，其中还与西亚第一个合作伙伴——以色列签署自由贸易协定， 越南将获得以色列市场92%关税细目产品的免税出口便利。然而，过去越南对欧盟农产品出口额并未达到预期的增长速度。 主要原因仍是由于新冠疫情蔓延，乌克兰与俄罗斯战争，导致各国进入经济衰退，收紧开支，越南水产品、木制品、腰果、橡胶等一系列重要商品因为通货膨胀而陷入困境。

为利用自贸协定带来的优势，工贸部建议政府考虑拨款支持企业有效开发这些协定。据此，国家央行和各部门与各家商业银行进行商讨，为有意提高生产能力的企业提供适当的信贷和优惠利率。此外，企业还要努力获得绿色信贷，及时满足出口市场日益提高的标准。

2022年，越南与《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》（CPTPP）各成员国之间的双边贸易总额约达1045亿美元，同比增加14%。其中，越南对CPTPP成员国的出口活动积极增长，如：对加拿大的出口额同比增加20%、对文莱的出口额同比增加163%。

对于《越南与欧盟自贸协定》（EVFTA），越南与该协定各成员国之间的双边贸易总额约达622亿美元，同比增加9%。2022年欧盟对越南的商品进口总额达470亿美元，同比增加17%。《越南与英国自贸协定》生效一多年后，2022年越南对英国的贸易顺差达53亿美元。（完）