越南农民协会与古巴全国小农协会加强合作关系

越通社驻哈瓦那记者报道，应古巴全国小农协会的邀请，由越共中央委员、越南农民协会主席梁国段率领越南农民协会中央委员会代表团于6月8日至14日对古巴进行工作访问。

此访期间，越方代表团会见了古共中央政治局委员、中央组织书记莫拉莱斯（Roberto Morales Ojeda）；与古共中央委员、古巴全国小农协会主席杜阿尔特·奥尔特加（Félix Duarte Ortega）举行会谈；与古巴国会农业与食品委员会主任贝当古（Ramón Osmani Aguilar Betancourt）举行会晤。

梁国段一行也前往哈瓦那胡志明公园，向胡志明主席塑像献花；来到古巴民族英雄何塞·马蒂的纪念碑献花；走访慰问比那德里奥（Pinar del Rio）省和阿尔特米萨（Artemisa）省合作社。

值此机会，越南农民协会与古巴小农协会签署了2025-2030年阶段合作谅解备忘录。

在会见会谈上，梁国段一行强调越南共产党、国家和人民对越古传统友谊、全面合作关系的重视。

梁国段指出，作为由越南共产党领导的越南农民阶级的政治社会组织，越南农民协会对能够通过与古巴全国小农协会开展务实合作为深化越古特殊友好关系做出贡献感到荣幸。

此访是越南农民协会与老挝小农协会分享工作经验，加强合作关系，从而对国家建设和发展事业做出贡献的良好机会。

古巴领导希望两个协会对提升越古粮食生产、干部培训、增强管理能力、加大越南对古投资力度等领域合作层次和水平做出贡献。

越南驻古巴大使黎光龙认为，双方签署2025-2030年阶段谅解备忘录为两个协会和两国人民合作敞开机会大门，希望双方尽快制定具体高效的合作计划，为巩固和发展越古传统友谊、特殊团结与全面合作关系做出贡献。（完）