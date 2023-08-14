越南农林渔业多种商品降低出口目标

越南农业与农村发展部最新报告显示，截至7月底，越南农林渔业产品出口总额达291.3亿美元，同比下降9.1%。其中水产品和林产品出口降幅最大，分别达到49.5亿美元和77.9亿美元，比2022年同期下降25%以上。

在困难情况下，越南腰果协会（Vinacas）建议将今年腰果出口额下调至30.5亿美元。此前，该协会曾建议将出口目标从38亿美元下调至到31亿美元。

林产品原定出口目标为180亿美元，但由于木质材料及木制品价格大幅下跌，该行业也将目标下调至140亿美元。

对于水产品，越南水产品加工出口协会(VASEP) 表示，已将今年的出口目标下调至2022 年的出口水平以下。今年有两种情景：在有利的情况下，今年全年出口总额将达90亿美元以上，比2022年下降15-16%；在不太乐观的情况下，出口额可能只达85-87亿美元。

越南农林渔业之所以降低出口目标，是因为全球商品消费存在不确定性。胡志明市手工业和木业协会（HAWA）副主席兼秘书长阮正方表示，美国和欧洲市场在秋季对木材和家具产品的需求相当低。同时，受欧元升值的影响，进出口企业面临原材料困难。欧洲人的消费趋势有很大的变化，因此需求量也远低于去年同期。

VASEP秘书长张廷霍建议水产企业与进口商保持密切联系。从现在到年底，密切关注中国，因为这是一个快速复苏的市场。

VASEP还指出，美国是越南最大的水产品出口市场，随着节假日需求的增加，该市场预计将在今年最后几个月恢复。此外，日本、韩国和中国等市场预计将在第四季度初小幅回升。

农业与农村发展部副部长冯德进在7月份例行新闻发布会上表示，如果林业和渔业两个关键部门能够在下半年恢复增长势头，今年农业出口540-550亿美元的目标可以实现。

该部认为，市场出现回暖迹象，亚洲录得2.3%的小幅增长。中国进口了更多越南农林渔业产品，特别农产品。（完）